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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.01.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Sinan Gümüş atıyor, Galatasaray kaybetmiyor!

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Sinan Gümüş atıyor, Galatasaray kaybetmiyor!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da Sinan Gümüş performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya iyi başladı.

Ligin 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray, hava ve zemin şartlarının olumsuzluğuna rağmen 19. haftadaki zorlu Göztepe deplasmanında da 1-0 galip geldi.

Bitimine 1 haftadan az süre kalan ara transfer döneminde beklenen santrfor transferinin yapılamamasına rağmen ilk yarıda ligde 7 gol atan Eren Derdiyok'un da kadro dışı bırakılmasıyla ileri uçta alternatifsiz kalan sarı-kırmızılılarda sahneye Sinan Gümüş çıktı.

MKE Ankaragücü maçında 2, Göztepe müsabakasında ise tek gole imza atan 25 yaşındaki oyuncu, alınan 6 puanda önemli rol oynadı.

- Devre arasından iyi döndü

Sinan Gümüş, Spor Toto Süper Lig'e verilen aradan formda bir şekilde geldi.

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Sezonun ilk yarısında 11 lig karşılaşmasında forma giyen Sinan, bir kez fileleri havalandırmıştı. İkinci yarıdaki 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan sarı-kırmızılı futbolcu, attığı 3 golle yıldızlaştı.

- Geçen sezonu geride bıraktı

Sinan, Süper Lig'de geçen sezonki performansını geride bıraktı.

Ligde 2017-2018 sezonunda 19 maçta süre alan Sinan Gümüş, 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon 19. haftada 4 gole ulaşan genç oyuncu, şimdiden geçen sezonki performansının üzerine çıktı.

- Sinan gol atıyor, Galatasaray kaybetmiyor

Galatasaray, Sinan Gümüş'ün Süper Lig'de gol attığı 14 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekibe 2014'te transfer olan Sinan, 69 Süper Lig maçında 19 gol attı.

Sinan'ın fileleri havalandırdığı 14 müsabakada Galatasaray, 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

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