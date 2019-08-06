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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
06.08.2019 - 22:20, Son Güncelleme:

Sinan Güler'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

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Sinan Güler'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı 35 yaşındaki oyuncu Sinan Güler, veda mesajı yayımladı.

Deneyimli basketbolcu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 2 sezon formasını giydiği sarı-lacivertli takımla birlikteliğinin son bulduğunu belirterek, "Bu süreçte desteğini esirgemeyen Fenerbahçe taraftarına ve tüm basketbolseverlere, yardımlarını ve fikirlerini paylaşan hem eski hem yeni Fenerbahçe yönetimlerine, sporcuları için her günü kolay hale getirmeye çalışan basketbol şubesi teknik ve idari ekibine, çabalamaktan kaçınmayan, bütün sorunlara göğüs gererek yanımızda olan sağlık ekibimize teşekkürlerimi iletmek isterim." ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe Beko formasıyla birer kez Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Sinan Güler, şunları kaydetti: 

"2 senelik serüven içinde bu takımın ne kadar kuvvetli bağlara sahip olduğunu en güzel örneklerle gösteren takım arkadaşlarıma ve beraber olduğumuz süre boyunca oyuncularına olan saygılarını ve sevgilerini paylaşmaktan çekinmeyen, sahada her zaman en iyisini beklerken, kendileri de en iyisini yapmaya çalışan Zeljko Obradovic ve Maurizio Gherardini'ye de ayrıca teşekkür etmek isterim. Biliyorum ki bundan sonra da yollarımız bir şekilde kesişiyor olacak." 

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