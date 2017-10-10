Milli Takım’da da kaptanlık yapan Güler’in yaptığı açıklamalardan dikkat çekenler şu şekilde:

"Rakipler bize karşı farklı şekilde sahaya çıkacak"

Her rakip artık bize karşı farklı şekilde sahaya çıkıyor olacak. Hepimizin daha güçlü ve hazır olması gerekiyor. Hem kadro derinliğimiz buna müsait, hem de takım olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Antrenörlere saygı göstermesi hakkında...

Rakip takım antrenörlerine saygıyı alışkanlık edinmiş bir basketbolcuyum. İnsan seçerek hareket etmiyorum. Zizic ile girdiğim bir pozisyonda kafamın yarıldığı maçta oluşan ortam hoş bir hatıra. Obradovic isminin arkasında görünen ve görünmeyen konular var. Çalışkanlığıyla oyuncularını etkileyebilen az sayıda antrenör gördüm. Kendi beklentilerini hem sözlü, hem de beden diliyle çok iyi anlatıyor.

Zeljko Obradovic yorumu...

Obradovic 16 yaşında Tarık Biberovic’e nasıl tepki gösteriyorsa, bana da aynı tepkiyi gösterebiliyor. Bu da motivasyon ve saygı olarak görüyor. Geçmişte dışarıdan izlediğim, bugün yakından tanık olduğum süreçte oyuncuların bireysel gelişimleri açısından da güzel örnekler var. Melih ve Jan Vesely örneği… Sistemin içinde yapılması gerekenleri anladığın zaman basketbol çok daha keyifli bir hale geliyor. Takıma kendimden ne katabilirim? Onları da görmeye başlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Kupası...

Geçen sezonun bitişini anlatan bir kupaydı. Aynı zamanda yeni sezonun da başlangıcını anlatıyor. Takımın nasıl tepki göstereceği önemliydi. Maçın başından sonuna kadar her şey net şekilde ortadaydı. Sadece 20 gün çalıştığımız bir ortamda oldu bu. Bu akıcılığı ilk maçta yaşamak bir fırsat. Üzerine koyarak nasıl büyüyebiliriz, bunları göreceğiz. (Ajansspor)