Sinan Güler: Keşke Obradovic'le 20'li yaşlarımda çalışabilseydim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSinan Güler: Keşke Obradovic'le 20'li yaşlarımda çalışabilseydim
GeriBasketbol Sinan Güler: Keşke Obradovic'le 20'li yaşlarımda çalışabilseydim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
10.05.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Sinan Güler: Keşke Obradovic'le 20'li yaşlarımda çalışabilseydim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinan Güler: Keşke Obradovic'le 20'li yaşlarımda çalışabilseydim

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli ismi Sinan Güler, Baskonia'da düzenlenecek Final Four öncesi Spor Arena'nın sorularını yanıtladı.

Fatih Saboviç / Spor Arena Özel

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli yıldızı Sinan Güler, THY EuroLeague Final Four'u öncesi düzenlenen medya gününde Spor Arena'nın sorularını yanıtladı.

"BU SENE DE FARKLI BİR SERÜVEN ÇİZİYORUZ"

Sinan Güler yaptığı sezon değerlendirmesinde, "Fenerbahçe'nin son 6 senesi özelinde bakarsak; bu sene de farklı bir serüven, bu sene de farklı bir yol çizmiş olabilir takım... Sonuçta hedeflerimiz her zaman aynıydı. Fakat aynı zamanda sezon içerisinde yaşananlar, her yeni yılda farklı gelişebiliyor. Bence bu sezon da alınan meyvelerin çoğu; takım olarak yaklaşımdan, burada kurulmuş kazanma kültüründen ve herkesin yapılabileceklere inanışından oluşuyor. Bugün buraya geldiğimizde sezonun en önemli anında Final Four'a hazırlanıyor olmak çok heyecan verici bir durum" dedi.

"MELİH'LE TAKIM İÇERİSİNDE UHU GÖREVİ GÖRÜYORUZ"

Takımın liderliğini yapan kaptan Melih Mahmutoğlu ile ilgili fikirlerini sorduğumuz 35 yaşındaki başarılı basketbolcu, "Aramızda Melih'le özel bir ilişki var. Birbirimize oyuncu olarak karşılıklı oynadığımız dönemden kalan ve sonrasında takım arkadaşı olduğumuz süreçte devam eden bir yakınlık söz konusu... Aynı mevkinin oyuncusuyuz, kaptanlık tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Takım içerisinde uhu görevi görüyoruz. Bence onun da iyi bir lider olması yolunda uhu görevi çok önemli bir nokta" diye konuştu.
Melih'e dair sözlerini sürdüren Sinan Güler, "Aslında Melih'le en benzer olduğumuz noktalardan biri de, o da sözel veya vokal olarak liderlikten öte çalışma temposu ve azmiyle lider olmaya çalışıyor. Burada kazanma kültürünün oturtulmasında çok büyük payı var" ifadelerini kullandı.

"EKSİKLERİ AVANTAJA ÇEVİRME ŞANSIMIZ OLABİLİR"

Fenerbahçe Beko taraftarlarının, Final Four öncesi sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle içinde bulunduğu ruh hâline dair görüşlerini aldığımız Sinan, "Eksiklik olarak gözüken yerlerde farklı fırsatlar da doğabiliyor. Sezon içinde rotasyona giremeyen veya daha az giren isimlerin kendini gösterme şansı var. Ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız. Sezon içinde de yaşadığımız eksiklikler takımın her şeye hazırlanmasını sağladı. Bunu da gelecek hafta sahaya yansıtmalıyız. Taraftarlarımız daha ilk satışa çıktığı anda Final Four bileti alacak kadar bize güveniyor. Karşılıklı enerji alışverişiyle başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sinan Güler: Keşke Obradovicle 20li yaşlarımda çalışabilseydim

"KEŞKE OBRADOVIC'LE 20'Lİ YAŞLARIMDA ÇALIŞABİLSEYDİM"

Obradovic'ten öğrendiği temel noktaları öğrendiğini sorduğumuz Sinan Güler, "Belki bundan böyle bahsediyor olmam çok doğru değil ama keşke 20'li yaşlarımda olsaydım diyorum. Ondan öğrendiklerimi daha uzun yıllar uygulayabilme imkanına sahip olabilmek için... Ama demek ki hayat ve kader diyebiliriz belki de, böyle olmasını gerektirdi. Bu fırsatı; saha içi ve dışında yaptığı hareketleri, oyuna yaklaşımı, oyuna olan sevgisi, oyunculara saygısı bana her zaman örnek oluyor ve her gün ondan bir şey öğrenme şansım oluyor. Bunu özellikle basketbolda hızlı ve aktif şekilde uygulamaya çalışıyorum. Bir basketbolcu için sadece onun oyuncusu olmak değil, onun felsefesini tanımak dahi insana çok şey katıyor" yanıtını verdi.

"ANADOLU EFES HAK ETTİĞİ BİR NOKTADA..."

Sarı lacivertlilerin yıldız ismi, Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin başarısına dair, "Anadolu Efes'in yaptığı şey zaten senelerdir aradığı ve merakla beklediği anın, projenin sonucunu almak... Bugün baktığınızda sürdürülebilir plan-programı kendi felsefesine dahil ettikten sonra, hak edilmiş bir noktadalar... Umuyorum ki hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes, Türk basketbolunun lokomotifi olarak sürekli Avrupa'nın zirvesine oynar ve yeni değerler de katarak, her zaman güzel şeyler yaparak yoluna devam eder" dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Sinan Güler: Keşke Obradovic'le 20'li yaşlarımda çalışabilseydim

Fatih Terim Ozornwafor'a 'tamam' dedi

Fenerbahçe'ye Reyes piyangosu

Belhanda'nın yerine Fernando