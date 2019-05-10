Sinan Güler: Keşke Obradovic'le 20'li yaşlarımda çalışabilseydim

Fatih Saboviç / Spor Arena Özel



Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli yıldızı Sinan Güler, THY EuroLeague Final Four'u öncesi düzenlenen medya gününde Spor Arena'nın sorularını yanıtladı.



"BU SENE DE FARKLI BİR SERÜVEN ÇİZİYORUZ"

Sinan Güler yaptığı sezon değerlendirmesinde, "Fenerbahçe'nin son 6 senesi özelinde bakarsak; bu sene de farklı bir serüven, bu sene de farklı bir yol çizmiş olabilir takım... Sonuçta hedeflerimiz her zaman aynıydı. Fakat aynı zamanda sezon içerisinde yaşananlar, her yeni yılda farklı gelişebiliyor. Bence bu sezon da alınan meyvelerin çoğu; takım olarak yaklaşımdan, burada kurulmuş kazanma kültüründen ve herkesin yapılabileceklere inanışından oluşuyor. Bugün buraya geldiğimizde sezonun en önemli anında Final Four'a hazırlanıyor olmak çok heyecan verici bir durum" dedi.

"MELİH'LE TAKIM İÇERİSİNDE UHU GÖREVİ GÖRÜYORUZ"

Takımın liderliğini yapan kaptan Melih Mahmutoğlu ile ilgili fikirlerini sorduğumuz 35 yaşındaki başarılı basketbolcu, "Aramızda Melih'le özel bir ilişki var. Birbirimize oyuncu olarak karşılıklı oynadığımız dönemden kalan ve sonrasında takım arkadaşı olduğumuz süreçte devam eden bir yakınlık söz konusu... Aynı mevkinin oyuncusuyuz, kaptanlık tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Takım içerisinde uhu görevi görüyoruz. Bence onun da iyi bir lider olması yolunda uhu görevi çok önemli bir nokta" diye konuştu.

Melih'e dair sözlerini sürdüren Sinan Güler, "Aslında Melih'le en benzer olduğumuz noktalardan biri de, o da sözel veya vokal olarak liderlikten öte çalışma temposu ve azmiyle lider olmaya çalışıyor. Burada kazanma kültürünün oturtulmasında çok büyük payı var" ifadelerini kullandı.

"EKSİKLERİ AVANTAJA ÇEVİRME ŞANSIMIZ OLABİLİR"

Fenerbahçe Beko taraftarlarının, Final Four öncesi sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle içinde bulunduğu ruh hâline dair görüşlerini aldığımız Sinan, "Eksiklik olarak gözüken yerlerde farklı fırsatlar da doğabiliyor. Sezon içinde rotasyona giremeyen veya daha az giren isimlerin kendini gösterme şansı var. Ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız. Sezon içinde de yaşadığımız eksiklikler takımın her şeye hazırlanmasını sağladı. Bunu da gelecek hafta sahaya yansıtmalıyız. Taraftarlarımız daha ilk satışa çıktığı anda Final Four bileti alacak kadar bize güveniyor. Karşılıklı enerji alışverişiyle başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"KEŞKE OBRADOVIC'LE 20'Lİ YAŞLARIMDA ÇALIŞABİLSEYDİM"

Obradovic'ten öğrendiği temel noktaları öğrendiğini sorduğumuz Sinan Güler, "Belki bundan böyle bahsediyor olmam çok doğru değil ama keşke 20'li yaşlarımda olsaydım diyorum. Ondan öğrendiklerimi daha uzun yıllar uygulayabilme imkanına sahip olabilmek için... Ama demek ki hayat ve kader diyebiliriz belki de, böyle olmasını gerektirdi. Bu fırsatı; saha içi ve dışında yaptığı hareketleri, oyuna yaklaşımı, oyuna olan sevgisi, oyunculara saygısı bana her zaman örnek oluyor ve her gün ondan bir şey öğrenme şansım oluyor. Bunu özellikle basketbolda hızlı ve aktif şekilde uygulamaya çalışıyorum. Bir basketbolcu için sadece onun oyuncusu olmak değil, onun felsefesini tanımak dahi insana çok şey katıyor" yanıtını verdi.

"ANADOLU EFES HAK ETTİĞİ BİR NOKTADA..."

Sarı lacivertlilerin yıldız ismi, Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin başarısına dair, "Anadolu Efes'in yaptığı şey zaten senelerdir aradığı ve merakla beklediği anın, projenin sonucunu almak... Bugün baktığınızda sürdürülebilir plan-programı kendi felsefesine dahil ettikten sonra, hak edilmiş bir noktadalar... Umuyorum ki hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes, Türk basketbolunun lokomotifi olarak sürekli Avrupa'nın zirvesine oynar ve yeni değerler de katarak, her zaman güzel şeyler yaparak yoluna devam eder" dedi.