Sinan Güler Darüşşafaka yolunda
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan tecrübeli basketbolcu Sinan Güler, Darüşşafaka Tekfen ile anlaşmak üzere.
Eurohoops'ta yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcunun yeni adresi DAÇKA olacak. Sinan Güler'in Darüşşafaka ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz 2 sezonu sarı-lacivertlilerde geçiren deneyimli oyun kurucu, 5,3 sayı, 1,9 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.
Sinan Güler, Carroll College'den mezun olduktan sonra 2006-2007 sezonunda DAÇKA forması giymişti.
Tecrübeli basketbolcu geçen sezon sonu muhabirimiz Fatih Sabovic'in sorularını yanıtlamıştı...
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