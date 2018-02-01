Sinan Engin'den flaş açıklamalar... 'Yerli futbolcular...'

İşte Engin'in açıklamalarından öne çıkanlar....

“HER ZAMAN FUTBOLCU OLARAK ANILMAK İSTERİM”

Farklı sektörlerde birçok iş yaptığını ama her zaman futbolcu kimliği ile anılmak istediğini söyleyen Engin, “Futbol dünyasının içinden gelen biri olarak, her daim eski futbolcu ve eski menajer olarak anılmak isterim” dedi.

“FUTBOL YORUMCULUĞU ZOR İŞ”

Engin, “Futbol yorumculuğu zor iş, seviyeli ve saygılı olmak gerekiyor. Yorum yaparken kırmadan, incitmeden ve adaletli yorum yapmak gerek” dedi.

“SOSYAL MEDYANIN FAYDALI YÖNÜNE BAKMALIYIZ”

Sosyal medya platformlarını aktif kullandığını söyleyen Engin, “Twitter ve Instagram’ı çok aktif kullanıyorum. Facebook ise hiç kullanmadım. Sosyal medyanın faydalı yönlerine bakarsak her insan kendine faydalı olan bir pay çıkartır. Ben Sosyal medyadan gelen mesajlara yoğunluktan dolayı bakamıyorum. Maç günleri iki rakip taraftar paylaşımlarımın altında tartışıyor ve küfürlü yorumlar yapıyorlar bu durum beni çok rahatsız ediyor. Bende bu sebepten dolayı yorumları herkese kapattım” ifadesini kullandı.

“FUTBOL KONUŞTUKTAN SONRA MİZAH YAPIYORUZ”

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Beyaz Futbol’ programı içinde değerlendirmede bulanan Engin, “Biz futbolu konuştuktan sonra mizah yapıyoruz. Bir insana kaç saat futbol anlatabilirsiniz? Bir süre sonra insanları güldürmek lazım” dedi.

“YERLİ FUTBOLCU SIKINTI YAŞIYORUZ”

Yapancı futbolcu tartışmasına da değinen Engin, “Ülkemizde yabancı hakem transferleri konuşuldu. Dışarıdan gelecek yabancı hakemlerin maç yönetmesine karşıyım. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yabancı futbolculara laf ediyorlar. Yabancı futbolcular, Türk futbolcuların oynamasını mı engelliyor? Hayır! Yerli futbolcular daha çok çalışmalı. Bu ülkede Türk futbolcu sıkıntısı var” dedi.