Sinan Bolat yeniden milli takımda!
Belçika ekibi Royal Antwerp forması giyen Sinan Bolat, Türk Milli Takımı'nın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların kadrosuna davet edildi.
Tecrübeli kaleci Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Daha önce 6 kez A milli olan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Antwerp ile 37 lig maçına çıktı." ifadelerine yer verildi.
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