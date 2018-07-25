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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
25.07.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

Sina Afra: "Espor gençlerin ve aynı zamanda geleceğin sporu"

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Sina Afra: "Espor gençlerin ve aynı zamanda geleceğin sporu"

Dünyada artık temelleri sağlamlaşmış olan Espor, Türkiyede de hızla yükselmeye devam ediyor. 1907 Fenerbahçe Derneği, InGame Group tarafından yaratılan ve tamamen Türk yapımı bir oyun olan Zula ile iş birliğine imza attı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra, Espor gençlerin ve aynı zamanda geleceğin sporu dedi.

Espor alanında uzun yıllardır çalışmalar yapan ve önemli başarılar elde eden 1907 Fenerbahçe Derneği, tamamen Türk yapımı olan oyun Zula ile Espor alanında bir iş birliğine imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlunda gerçekleşen imza törenine 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra ile InGame Group Kurucu Ortaklarından Genco Alpin yanı sıra Fenerbahçe Zula Espor takımından oyuncular katıldı.

GENÇLERE DOKUNMANIN BİR YOLU DA ESPORDU

Video gösterimi ile başlayan basın toplantısında konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti. DHAya konuşan 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Afra, Türkiyedeki 3 büyük kulüp içerisinde, Beşiktaş bu adımları daha önce atmıştı. Ama biz uygulamaya çok önem verdik. Karar verdikten sonra bir yol haritası çizdik. Önümüzdeki 10-15 sene sarı lacivertli renklere aşık olacak gençler için neler yapabiliriz diye düşündük. Onlara dokunmanın bir yolu da Espordu. Ve bizim gittiğimiz yolda amacımız, tüm profesyonel rekabet ve müsabaka olan dünyadaki tüm oyunlarda temsil edilebilmek dedi.

20 SENE SONRA ESPORDA OLMAYAN BİR SPOR KULÜBÜ KENDİNİ SORGULAMALI

Bazı ilkleri başarmaya başladıklarını ifade eden Afra, Uluslararası bir dünya şampiyonasına katıldık, Uluslararası Olimpiyat Komitesi bizi muhatap almaya başladı, önümüzdeki sene için global bir sponsorluk konuşuluyor. Bunların hepsi önümüzdeki 5 sene için planlanan adımlarımız. Ben 10 belki 20 sene sonra Esporda olmayan bir spor kulübünün kendisini biraz sorgulaması gerekebileceğini düşünüyorum şeklinde konuştu.

ESPOR KARTOPU EFEKTİYLE BÜYÜYOR

Yakın zamanda Esporun futbolu bile geride bırakacağını ifade eden ile InGame Group Kurucu Ortaklarından Genco Alp, Dünya çapında Espor çok hızlı büyüyen bir sektör. Dünya ortalamalarına baktığımız zaman yüzde 35le büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok hızlı gelişmeler oluyor. 12-24 yaş arasında gençlerin tükettiği oyun sektöründe, yeni nesil çok daha farklı angajmanlar istiyor dedi.

Dünyanın birçok yerinde Espor arenalarının inşa edildiğini dile getiren Alp şöyle devam etti:

70 bin, 100 bin kişi Espor müsabakaları için bu arenaları dolduruyor. Türkiyede de benzer bir formatta, çok hızlı bir yükseliş var. Online tarafındaki sosyal medyada yaşanan etkileşimlerden, geri dönüşlerden bunu görüyoruz zaten. Ama bu bir kartopu efektiyle büyüyor, anlamamız gereken nokta bu. Günümüzde birçok alanda spor müsabakaları maalesef minimum seyirci ile oynanırken Esporda gerek online gerek offline platformlardaki etkileşim oranları çok yüksek.

FENERBAHÇEYE ÖZEL OYUN İÇİ ÖZELLEŞTİRMELER SATIŞA SUNULACAK

İş birliği kapsamında 1907 Fenerbahçe Espor takımı, Zulanın düzenlediği, Türkiyenin en iyi Zula takımlarının yer aldığı Zula Süper Liginde yarışacak. Dünya genelinde 100den fazla ülkede 11 dilde, 16 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan ve tamamen Türk yapımı olan Zulanın marketinde, 1907 Fenerbahçe Espor takımına özel yapılmış oyun içi özelleştirmeler satışa sunularak, satılan ürünlerle gelir paylaşımı yapılacak.

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