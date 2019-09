1907 Fenerbahçe Espor Takım Başkanı Sina Afra: "Espor, en güzel caddede dükkan satın almak gibi"

Özel Röportaj | Koray Durkal / Spor Arena

1907 Fenerbahçe Espor Takım Başkanı Sina Afra, takımın gelecek planları, yeni yapılanma, transferler ve markaların espora destekleri hakkında Koray Durkal'ın sorularını yanıtladı.

İşte o röportaj:



1) 1907 Fenerbahçe Espor olarak gelecek planlarınız nelerdir?



1907’den bu yana mücadele ettiği her branşta en iyi ne ise oraya doğru, yılmadan ilerleyen Fenerbahçe’nin DNA’sına sahip olan bizlerin de hedefi bu noktada şüphesiz ki aynıdır. Çiçeği burnunda olan bu platformda dünya çapında başarılar elde etmek ve en önemlisi bu başarıları bir defaya mahsus değil süreklilik arz edecek bir şekilde kazanmak. Tabii ki bu seviyeye tek başımıza çıkamayız. Mücadele ettiğimiz ligin kalitesi de yüksek olmalı ki hayal ettiklerimize ulaşabilelim. Bu yüzden başkanlığını da yaptığım Espor Kulüpler Birliği’nin varlığını ve gelecekte atacağı adımları çok önemsiyorum.Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Espor olarak dünyada en çok oyun takımına sahip spor kulübü olmak da hedeflerimizden bir tanesi.

2) Türkiye olarak espordaki en büyük eksiklerimiz sizce neler? Bunları gidermek için ne yapmalıyız?



Yeni kurulan her organizasyonda görebileceğimiz olağan eksiklikler elbette ki esporda da mevcut. Ben şahsen en büyük eksiklik olarak kitleleri bu heyecana tam manasıyla dahil edememizi görüyorum. 6-7 yıllık bu serüvene dahil olan Türkiye’nin en köklü 3 büyük kulübünün milyonlarca taraftarı sarsıcı etkisini henüz göstermedi. Organizasyona dahil olan firmaların ve sponsorların bütçelerini arttırabildikleri bir senaryoda, kitlesel olarak bir büyüme meydana gelecektir; hem kulüp hem de yatırımcı bazında bir kazan kazan etkisi doğacaktır.

3) Espor aynı zamanda en zor ulaşılan kitleye ulaşabilen nadir platformlardan biri. Dünya ile Türkiye arasında bu anlamda ne tür farklar var?



Reklamcılık, kitlelere ulaşma, marka olarak mesaj verme yöntemleri her geçen yıl değişiyor. Geleneksel medya yerini neredeyse tamamen dijital ve sosyal medya reklamcılığına bırakmış durumda. Geleneksel medya ile ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu Z kuşağına, günümüzde dijitalde de ulaşmak kolay değil. Çünkü bu gençler arasında adblock kullanmayan kalmadı. Espor bu kitleye ulaşmanın en önemli yöntemlerinden bir tanesi. Markaların da son yıllarda ilgisi ortada. Farklar değil, benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Y ve özellikle Z kuşağının alışılagelmiş eğlence anlayışına, spor faaliyetlerine mesafeli olduğunu ve daha şimdiden kendi kültürlerini inşa etmeye başladıklarını gözlemliyoruz. Hem Türkiye’de hem de dünyada düzenlenen fuarlarda, YouTube ve Twitch platformlarında ve de kurulan espor sahnelerinde bu kuşağın etkisinin ne denli büyük boyutlara ulaştığı her türlü istatistik ve bilimsel makalelerle elimizde mevcut.

4) Esporun maddi rakamları sürekli ele alındığında dudak uçuklatacak cinsten. Ancak bunun şişirilmiş rakamlar olduğu da sıkça dile getiriliyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?



Espor takımlarının bazen abartılı değerlemelerini görüyorum. Fakat genel anlamda dataların tamamının şişirilmiş rakamlar olduğuna katılmıyorum. Geçtiğimiz yıl Super Bowl’un 170 milyon anlık izleyici sayısına ulaştığı bildirilmişti. Bugün LCS ve LEC finallerini veya WORLDS’u de milyonlarca izleyici takip etmekte. Geçen yılın verilerine göre anlık 44 milyon izleyici toplamda da 96 milyon kişi League of Legends 2018 Dünya Şampiyonası final maçını izlemiş. Veriler ortada. Polemikler ise bizi sadece yorar. Onları bir kenara bırakarak, her geçen gün büyüyen bu devasa sektördeki yerimizi sağlam bir şekilde almalıyız.



5) Pazarlama açısından baktığınızda espor, markalar için ne ifade ediyor?



Geleceğin en büyük pazarının en güzel caddesinde köşebaşı bir dükkan satın almak gibi:) Günceli yakalayamayan şirketler tarihin tozlu sayflarında yerini alır. Esporun yükselişini ve önemini erken fark eden ve bu alana yatırım yapanlar kendi marka değerlerini ve yüksek satış rakamlarını da teminat altına alıyor aslında. Gençlerin gözündeki itibarlarını ve kendilerine duydukları güveni sağlamlaştırıyorlar.

6) Fenerbahçe kısa sürede büyük başarılar elde etti. Sonrasında bir gerileme dönemine girildiğini düşünüyor musunuz?



2017’de 1907 Fenerbahçe olarak espora girdik. LoL’da iki TCL şampiyonluğu, bir akademi şampiyonluğu, Rift Rivals ve Worlds’te gruplara kalma başarısını gösterdik. 2017-2019 arasına baktığımızda teknik kadro, oyuncular ve ben dahil yönetimin başarılı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki, diğer espor branşlarında da rekabet etmeye başladık ve orada da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Sportif başarıdan ziyade esporun Türkiye’de daha yayılmasında önemli bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. 1907 Fenerbahçe Espor olarak Türkiye’nin en çok takip edilen ve izlenen espor takımıyız. Bu başarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

7) Sezon sizin için nasıl geçti? Yeni bir yapılanmaya gitmiştiniz ama görüyoruz ki yeni sezon yeni bir yol haritası göreceğiz gibi?



Gece ve gündüz gibi diyebiliriz. Kış mevsiminde ligi domine ederek şampiyon olan, ardından MSI’a giden, orda da güzel işler yapan, taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği güzel bir takım olmayı başarmıştık. Yaz mevsimi için ise yeni bir kadro kurduk fakat istediğimiz başarıyı bu sefer yaklayamadık. Evet yeni bir yol haritamız olacak. Bu işler biraz da böyle. Hayal ettiğimiz olana kadar tabiki yılmadan denemeler yapacağız ve taraftarımızı yine memnun edecek güzel bir kadro kuracağız.



8) League of Legends kadrosu kurarken nasıl planlama izliyorsunuz? Şampiyon kadrodan sonra yolunda gitmeyen neydi?



Bildiğiniz üzere kış mevsimindeki takımın ana taşlarını bonservis elde ederek satmıştık. Yani yolunda gitmeyen bir durum söz konusu değildi. Gönül isterdi ki Kirei de Ruin de takımda kalsın ama oyuncuların da bir hayalleri oluyor. Saygı duymak gerek. Kadro kurarken teknik ekibimizin belirlediği oyuncuları bütçemiz dahilinde gözden geçirip son şekli veriyoruz. Takımımızda genç yetenklere de yer veriyoruz, tecrübeli oyunculara da. Bu noktada bir denge kurmaya hep özen gösterdik.



9) Transferlerden de iyi bir gelir elde ettiniz. Sürpriz isimler görecek miyiz?



Yani gördük aslında :) Untara SKT 1’de oynamış kariyerli olan bir oyuncuydu. Untara ayarında bir başka isim olacak mı bekleyip görelim…

10) Son dönemde özellikle sosyal medyada oldukça tepki aldınız. Bu tepkileri hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?



Burası Fenerbahçe. Kan da kusturur, bulutların üstünde de uçurur. Arası yok. Onun için başarılı olduğumuzda taraftarın coşkusuna ortak oluyoruz, başarısız olduğumuzda ise, ki şampiyon olmadığımız her sezonu biz başarısız kabul ederiz, taraftarımız daha tepkili yaklaşıyor. Bu espora özel bir durum değil. Tepkileri takip ediyoruz, bir hatamız varsa görelim ama kararlarımzı uzun vadeli hedeflerimizin doğrultusunda alıyoruz. 2017’de 1907 Fenerbahçe olarak espora girdik. Yukarıda da bahsettiğim gibi 3 senede sadece League of Legends’da 2 şampiyonluk, 1 akademi ve uluslararası tüm müsabakalara gitme şerefine eriştik. 2017-2019 arasına baktığımızda teknik kadro, oyuncular ve ben dahil yönetimin başarılı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki, diğer espor branşlarında da rekabet etmeye başladık ve orada da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Sportif başarıdan ziyade esporun Türkiye’de daha yayılmasında önemli bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum.



11) Akademi Ligi’ne siz nasıl bakıyorsunuz? Oradan kendi yeteneklerimizi çıkarabilecek miyiz?



Akademiye en önem veren takım olabiliriz. Akademi Ligi’nin ilk şampiyonuyuz. Son split’in de finalistiyiz. Geçen sene ve bu sene akademide oynayan oyuncularımızdan Robin, Only35, Blue artık TCL oyuncusu. Bana kalsa akademi kurallarını daha gençlerin lehine olacak şekilde sertleştiririm. Örneğin, Veteran bir TCL oyuncusu split basına 2 maçtan fazla akademide oynamamalı veya bir akademi oyuncusu, örneğin TCL maçlarının yarısından fazlasını oynarsa, artık akademiye dönememesi gibi. Sanıyorum Riot da bu seneki deneyimlere göre bazı değerlendirmeler yapacaktır.



12) Espor ne zaman bir branş olarak Fenerbahçe Kulübü’ne katılacak?



Bu Fenerbahçe SK Genel Kurulunun takdirine kalmış bir konu. Başkanımız Ali Koç uygun gördüğü bir zamanda bu konuyu gündeme getirecektir. 1907 Fenerbahce Derneğinin eskiden Fenerium’u kurup kulübe vermesi veya Erkek Basketbolun başlangıcındaki rolünü anımsarsak nihai hedef her zaman Fenerbahce SK’ya hizmet etmek. Onun için resmen sahibi 1907 Fenerbahce Derneği olsa da biz kendimizi kulüpten ayrı tutmuyoruz. Kulüp de sağolsun bizi.



13) Markaların espora destekleri özellikle son yıllarda baya arttı. Türkiye’de spora verdiği destekle öne çıkan Gillette, sizin de espor erkek bakım sponsorunuz. Bu sponsorluğun sizin için önemi nedir? / Siz bu sponsorluk hakkında ne düşünüyorsunuz?



Türk sporuna verdiği desteklerle bilinen Gillette’in, gençlerin ve geleceğin sporu olarak görülen espora destek veren markalar arasında öncü olması mutluluk verici. Hem sponsorluk gelirleri hem medyada esporun daha fazla yer alması açısından markaların bize ve diğer takımlara da destek olması çok önemli. Umarız bu yolda birlikte devam ederiz.



14) #GilletteGibi takıma #GilletteGibi sponsorluk olmuş. Peki bu sponsorluk size ne ifade ediyor?

Verdiği destekler, düzenlediği turnuvalar ve işbirlikleriyle esporu her alanda destekleyen, gelişmesine katkıda bulunan bir sponsorumuz olması bizim için gurur verici. Ayrıca esporda özgüven iyi bir performans için çok önemli bildiğiniz gibi. Gillette de gençlerin hem sağlık ve özgüvenli büyümelerine, sporla iç içe olmalarına hem de #GilletteGibi görünmelerine önem veren bir marka. Böyle gençlerimizin başarıları da esporun günbegün gelişmesine katkı sağlıyor



15) Sizin takımın değerleri ve özellikleri ile Gillette nasıl örtüşüyor?

Gillette gençlerimizin gelişimine önem vermesinin yanı sıra onların adil, dürüst ve saygılı bireyler olarak yetişmelerine de destek vererek ülkenin dört bir yanındaki gençlerin sporla buluşması için çalışmalar yapıyor. Fenerbahçe olarak biz de ülkesini, ailesini, kulübünü en iyi şekilde temsil edecek ve gelecek nesillere örnek olacak sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bizim değerlerimizle örtüşen bir sponsorumuz var. Ayrıca 1907 Fenerbahçe Espor olarak Türkiye’nin en çok takip edilen ve izlenen espor takımına kendi kategorisinin en iyisi olan Gillette gibi bir sponsor yakışırdı. Ee sonuçta #GilletteGibi takıma #GilletteGibi sponsor diye boşuna demiyoruz.