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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.07.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

Simona Halep kimdir? Simona Halep kaç yaşında ve nereli?

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Simona Halep kimdir? Simona Halep kaç yaşında ve nereli?

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı. Bu gelişmenin ardından 'Simona Halep kimdir?' ve 'Simona Halep kaç yaşında ve nereli?' soruları, tenisseverler tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, Simona Halep'e ilişkin tüm merak edilenler...

27 Eylül 1991 tarihinde Romanya'nın Köstence şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda tenise olan ilgisi artan Halep, 2008 yılında Fransa Açık'ta finalde vatandaşı Elena Bogdan'ı yenerek Kızlar Tekli şampiyonu olarak adını duyurmuştu.

Avustralya Açık'ta çeyrek finale ulaşmasıyla Ocak 2014’ten sonra ilk 10'a girdi. Halep, 6 WTA turnuvasını aynı takvim yılı içinde 2013’te kazanmıştı. Bu başarıya son olarak ulaşan Steffi Graf 1986’da 7 tane kazanmıştı.WTA'de En Çok Gelişen Oyuncu olarak seçildi.

ESPN’in Center Court’s tarafından 2013 "En Çok Gelişme Kaydeden Oyuncusu" seçildi. Halep 2014 Fransa Açık‘ta finale çıktı. Bu ilk Grand Slam finalinde Mariya Şarapova ile oynadı. 3 sette kaybetti. Ayrıca aynı yıl Wimbledon’da yarı final oynadı, ancak Eugenie Bouchard’a kaybetti.

2015 yılında Rogers Cup'ta finale kadar yükseldi, finalde sağlık sorunu nedeniyle maçtan çekildi. Halep, "Cincinnati" turnuvasında da finale çıktı. Serena Williams ile oynadı. 2 sette kaybetti. Simona Halep 2015'teki performansıyla, WTA Finallerine katılmaya hak kazandı.

Halep, 2016'da Samantha Stosur'u 2 sette yenerek Madrid Açık'ta finale çıktı. Finalde ise Dominika Cibulkova'yı 2 sette yenerek 2016 yılının ilk kupasını Madrid Açık'ta kazanmış olup kariyerinin 12. WTA şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

 

 

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