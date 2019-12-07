Simon Kjaer'in futbol hayatı bitebilir!

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Simon Kjaer, belindeki sakatlık sebebiyle futbol hayatını noktalama kararı alabilir.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 30 yaşındaki deneyimli savunmacının belinde 4 milimlik kayma var. Söz konusu kaymanın riskli bölgede olması sebebiyle herhangi bir cerrahi operasyon gerçekleştirilemiyor.

Doktorların yüksek risk sebebiyle ameliyat etmeye sıcak bakmadığı Simon Kjaer'in artık yüksek seviyde futbol oynamasının kolay olmadığı belirtildi.

Danimarkalı savunmacının ismi sezon başında eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.