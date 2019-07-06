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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
06.07.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Simon Kjaer teklifi kabul etti! Transfer...

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Simon Kjaer teklifi kabul etti! Transfer...

Fenerbahçe eski yıldızı Kjaer'e yeniden çubukluyu giydirmeye hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertliler üç stoper transferi yapan Sevilla’da gözden düşen Danimarkalı oyuncuyu ikna etti. Yönetim, İspanyol kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Son yılların en büyük transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'de bombalar üst üste patlıyor... Forvet ve orta alanın yanı sıra savunmaya da takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Simon Kjaer'i bitiriyor. Yönetim transferde önemli mesafe kat etti.

GERİ DÖNMEYİ KABUL ETTİ
Sevilla'nın savunmaya Maximilian Wöber, Jules Kounde ve Diego Carlos'i transfer etmesi nedeniyle gözden düşen Danimarkalı stoper, Fenerbahçe'ye dönmeyi kabul etti.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Kısa süre önce Sevilla ile pazarlık masasına oturan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sevilla ise Simon Kjaer'i satmayı planlıyor.

SEVİLLA'NIN TAVRI YUMUŞADI
Ancak Danimarkalı yıldızın Fenerbahçe'ye dönme isteği nedeniyle Sevilla'nın tavrında yumuşama olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

BUNDESLİGA KULÜPLERİ DE ONU İSTİYOR
İspanyol basını, Sevilla'da gözden düşen Simon Kjaer'le Bundesliga kulüplerinin de ilgilendiğini yazdı. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif olmadığı da ifade edildi.

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