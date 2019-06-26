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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
26.06.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Simon Kjaer için takas! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

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Simon Kjaer için takas! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe önce Sevilla ile temas kurdu sonra Kjaer’e teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler Danimarkalı stopere Sevilla’daki ücretini teklif etti. Cevap için 1 hafta süre verildi...

Fenerbahçe'de stoper mevkisi için girişimler devam ederken 'eski dost' Simon Kjaer için somut bir adım atıldı. Danimarkalı stoperi 1 yıllığına kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler Kjaer'e Sevilla'da aldığı ücreti teklif ettiler. Sevilla'ya da kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro önerildi. Fenerbahçe bu rakamın üzerine çıkmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta tatil için ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Kjaer transfer için ilk sinyali vermişti. Geçtiğimiz günlerde stoper takviyesi yapan Sevilla'da Kjaer biraz geri plana atılmış durumda. Bunun dışında Sevilla, Kjaer'i Eljif Elmas transferinde takas olarak da kullanmayı planlıyor.

TARAFTAR KJAER'İ İSTİYOR
Fenerbahçe taraftarı sanel alemde attığı mesajlarla Kjaer'i takımda görmek istediklerini belirttiler.

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İsmi Sevilla ile anılan Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın hikayesini izliyoruz...

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