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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Posta
11.07.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Simon Kjaer gemileri yaktı! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

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Simon Kjaer gemileri yaktı! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe kale, orta saha ve forvetten sonra defansı da sağlama alıyor. Simon Kjaer’in kiralanması için son pürüzler gideriliyor.

Forvet hattını Vedat Muric ve Max Kruse, orta sahayı Emre Belözoğlu ile güçlendiren Fenerbahçe, stopere de takviye yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın isteğiyle Sarı- Lacivertli ekibin eski oyuncusu Simon Kjaer için girişimler başlamıştı. İspanyol ekibi Sevilla’da mutlu olmayan, kadroda 7 stoper olması nedeniyle forma şansı az olan 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe kiralama teklifini iletti. Sevilla, Danimarkalı stopere maaş ödememek için makul bir rakama kiralamaya sıcak bakıyor.

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KJAER ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Julen Lopetegui ile görüşen, “Beni kadroda düşünmüyorsanız kolaylık sağlayın, Fenerbahçe’ye gideyim” diyen Kjaer’in sportif direktör Monchi ile de görüşerek onay aldığı belirtiliyor. Geçen sezon Sevilla’da ligde 26 maça çıkan Kjaer, Danimarka Milli Takımı’nın EURO 2020 elemelerinde banko forma giyiyor.

Fenerbahçe'de Bolu kampı sürüyor...

Fenerbahçe yağmur altında çalıştıYeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, yoğun sis ve yağış altında çalıştı.
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Simon Kjaer gemileri yaktı Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

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