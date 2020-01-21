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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 22:41,Son Güncelleme:/

Simon Falette maçı tribünden takip etti!

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Simon Falette maçı tribünden takip etti!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Kayserispor mücadelesini locadan izledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Müsabaka öncesinde sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Falette, fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı.

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Simon Falette maçı tribünden takip etti

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