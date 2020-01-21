Simon Falette maçı tribünden takip etti!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Kayserispor mücadelesini locadan izledi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti.
Müsabaka öncesinde sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Falette, fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı.
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