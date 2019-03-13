Simeone şokta: Bence Juventus...
Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a 3-0 mağlup olarak elenen Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Simeone, "Juventus'u kutluyorum çünkü çok iyi hücum ettiler. Bizden iyi oynayıp zaferi hak ettiler. Maçta çok hata yaptık ama rakip taktik olarak çok iyiydi. En kötü oyunumuz olduğunu düşünmüyorum. Karakter eksikliği de görmedim. Yalnızca rakip daha iyi oynadı. Bana kalırsa Juventus'un en büyük gücü baskı... İkinci toplarda da üstünlük sağlayamadık ve bu durum ortaya çıktı." dedi.
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