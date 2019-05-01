Simeone Eljif'i gözüne kestirdi
Fenerbahçe'de genç yaşına rağmen gösterdiği performansla ön plana çıkan Eljif Elmas, dev kulüplerin radarında.
La Liga devi Atletico Madrid'in, Makedonyalı futbolcuyu listeye aldığı kaydedildi.
Geçmiş dönemde Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu takıma katan teknik direktör Simeone'nin Türkiye'den bir futbolcu daha transfer edeceği dile getirilirken, sarı-lacivertli kulübün transfer için 15 milyon Euro istediği kaydedildi.
KALINIC ÖNERİLECEK
Atletico Madrid'in Eljif transferinin maliyetini düşürmek için Sırp forvet Nikola Kalinic'i takasta kullanmayı düşündüğü iddia ediliyor.
19 yaşındaki futbolcu ile Tottenham, Lazio, Sevilla ve Fiorentina gibi kulüpler ilgileniyor.
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