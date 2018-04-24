Şimdi yıkma değil yapma zamanı

1- Kupa derbisinde siz ne gördünüz? Kumpas mı, yoksa daha önce benzerlerini gördüğümüz olaylardan biri miydi?

2- Olaylardan sonra Şenol Güneş ve Aykut Kocaman’ın yaptığı açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?

3- Kadıköy’de yaşanan olayların Türkiye’nin Euro 2024 adaylığını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor musunuz?

4- Hükmen galibiyet isteyen Aziz Yıldırım, “Şenol Güneş tiyatro yaptı” dedi. Ne diyeceksiniz?

5- Haftaya Galatasaray-Beşiktaş derbisi var. Ligin düğümü çözülür mü? Favoriniz hangi takım?

6- Başakşehir, kümede kalmaya oynayan Osmanlı ile karşılaşacak. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

MEHMET Y. YILMAZ:

1- BENİM GÖRDÜĞÜM ŞU, MAÇIN HAKEMİ BİRAZ ACEMİLİK ETTİ

“Paranoyak olmanız, takip edilmediğiniz anlamına gelmez” diye bir söz var. Bu olay da bana biraz bunu çağrıştırıyor. O stadyumda Beşiktaş maçından çok daha önemli maçlar oynandı, Fenerbahçe 2 kere şampiyonluğu son maçta kaybetti. O maçlar oynanırken bile böyle bir gerilim olmamıştı. Passolig var, kamera görüntüleri var, savcılar kimin kim olduğunu net şekilde öğrenecek. Ancak benim gördüğüm şu ki hakem de biraz acemilik etti. O maçın oynanmasını engelleyecek bir güvenlik sorunu yoktu. Yarı finalin ilk maçı oynanabildiyse, bu da oynanabilirdi. O maçta üstelik sahada oynayan oyuncunun kafası yarıldı! Ama bunlar mazeret sayılmamalı. Bu tür saldırılar, tempolu küfürlü tezahürat ağır şekilde cezalandırılmalı ki ders olsun.

2- İKİ HOCA DA KONUŞMAYI MAŞALLAH PEK SEVİYOR

Onların konuşmasını gerektiren bir durum yok ortada. Top federasyonda ve savcılıkta. Onların muhatabı da yöneticilerdir. Futbolcular ya da teknik adamlar değil. Ancak ikisi de maşallah konuşmayı pek seviyor.

3- BU OLAYLAR TÜRKİYE’NİN 2024 ADAYLIĞINI ETKİLEMEZ

Bence etkilemez. Ama şunu da sormak gerek: Bu olayları önlemek mümkün müydü, değil miydi? Güvenlik görevlileri maçın devre arasında, oyuncular içerideyken taşkınlık yapanları stadyum dışına çıkarmış olsalardı tablo farklı olurdu. Dışarıda bu işler böyle hallediliyor.

4- BU OLAY, DEDİKODUSU YAPILACAK BİR DURUM DEĞİL

Şenol Güneş’in tiyatro yapıp yapmadığı kamera kayıtlarında var. Bu dedikodusu yapılacak bir durum değil. Kamera kayıtlarında Güneş’in başı yarılmış görünüyor mu, görünmüyor mu? Böyle somut bir kanıt gerekiyor, aksini iddia etmek için. Hükmen yenilgi meselesine gelince: Kimsenin hükmen kazanmasına, kaybetmesine gerek yok. Bu maçta saha içinde oyunu engelleyecek bir durum olmadı. Maç kaldığı yerden oynanabilir. Daha önce böyle örnekler de var zaten.

5- TELEKOM’DA BİR BERABERLİK MAÇI İZLEYECEĞİZ GİBİ

Galatasaray kazanırsa bir daha kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama bana öyle geliyor ki bir beraberlik maçı izleyeceğiz. İki hoca da yenilmemek ve iddiayı sonraki maçlara taşımak isteyecekler. Oysa beraberlik sadece Başakşehir’e yarar.

6- OSMANLISPOR’UN GÜCÜ BAŞAKŞEHİR’İ YETMEZ

Başakşehir’in artık kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Osmanlı kurtulmak için çabalıyor elbette ama gücü Başakşehir’i devirmeye yetmez. Galatasaray, Beşiktaş’a puan kaptırırsa, şampiyonluk yolunda önü en açık takım Başakşehir.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Elbette F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananlar...

- Haftanın en iyi takımı: Osmanlıspor

- Haftanın en iyi teknik adamı: İrfan Buz

- Haftanın en iyi futbolcusu: Giuliano

- Haftanın en iyi hakemi: Ümit Öztürk

UĞUR MELEKE:

1- CEZALAR CAYDIRICI OLANA KADAR FUTBOL DURSUN

Fernandes’e tekme atıldı, o terörist 2 hafta sonra başkasının Passolig’iyle tribündeydi. Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı, failleri ortada yok. Burak’a çakı, Volkan Bayarslan’a arkadan kahpece yumruk atıldı. Hiçbirinin hapse girdiğini duymadım. Suç, suçlunun yanına kâr kaldığı, layıkıyla cezalandırılmadığı sürece aynı filmi bin kez izleyeceğiz. 6222 sayılı yasa ve futbol disiplin talimatı sıfırdan yazılıp, cezalar caydırıcı olana kadar futbol dursun. Bu sezon tamamlansın, 2018-2019 sezonuna gerekirse geç başlayalım.

2- ÖNCE HERKES KENDİ KAPISININ ÖNÜNÜ SÜPÜRSÜN

ÜLKE sporunun sembolü 2 isimden şunu beklerdim: Olayı kulüpler penceresine indirgemeden, spor terörünü bitirme adına ortak bir tavır. Suçlayıcı değil, kabullenici. Kendi kapısının önünü de süpüren bir tavır. Hürriyet, Kocaman’ın sözlerini virgülüne dokunmadan manşet yapmış. Güneş, Hürriyet’i suçluyor! Bu tavırla, bir yere varmak bence mümkün değil.

3- BİZİM 2024’TEN DAHA BÜYÜK DERTLERİMİZ VAR

2007’de Palermo-Catania teröründen sonra İtalya hükümeti futbol maçlarını süresiz durdurdu. Güvenlik kriterlerini sağlayamayan statlar kapatıldı. Çünkü mesele ulusaldı. Bizim de Euro 2024 adaylığından daha büyük dertlerimiz var şu anda. Önce onları halletmeliyiz.

4- İHTİYACIMIZ OLAN EN SON ŞEY, ORTAMIN GERİLMESİ

GÜNEŞ, Kocaman, futbolcular, hakemler, olayın esas aktörleri. Onlar ne derse can kulağıyla dinleriz. Ama ihtiyacımız olan son şey, Aziz Yıldırım veya başka bir yöneticinin ortamı daha çok germesi. Daha sağduyulu sözlere ihtiyaç var, yıkmaya değil yapmaya çalışan konuşmalar daha muteber bizim için.

5- GALATASARAY KAZANIRSA KUPANIN KULBUNDAN TUTAR

G.Saray kazanırsa kupanın bir kulbundan tutar. Diğer sonuçlardaysa rekabet aynı hızla sürer. Bu tarihi sezonun, tarihi bir finali olacağına inanıyorum. 2001-02’de Serie A’nın son haftasına Inter-Roma-Juve, 2 puanlık marjda girmişlerdi, onu kıskandıracak.

6- İKİ TAKIM DA FORMDA ANCAK ÜÇ İHTİMALLİ BİR MAÇ

İKİ takım da çıkışta. Başakşehir’de son bölüme kilit adamlar formda giriyor. Kayseri önünde Adebayor, Elia, Arda çok iyilerdi. Mossoro da sakatlıktan iyi döndü. Kulüp belki deneyimsiz ama futbolcu kadrosu olağanüstü deneyimli. Osmanlı hızlı kenar hücumlarıyla tehlikeli; Serdar-Regattin, Caiçara-Clichy’yi (veya Alpaslan’ı) zorlayabilirler. Üç ihtimale açık bence.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Kupa kaosu, yine sağduyunun kaybolup utancın başrole çıkışı.

- Haftanın en iyi takımı: Osmanlıspor

- Haftanın en iyi teknik adamı: İrfan Buz

- Haftanın en iyi futbolcusu: Giuliano

- Haftanın en iyi hakemi: Ümit Öztürk

UĞUR VARDAN

1- BİZ BUNUN SAYISIZ ÖRNEKLERİNİ GÖRDÜK

Bu ülke bir İsviçre maçı rezaleti yaşadı. İç sularımıza sayısız örnek var. Bu coğrafyada kadına, çocuğa, hayvana şiddet bilinen bir ritüel; futbolda mı eksik olacak? Kumpas mı değil mi, bilemem, bunu gözaltına alınanları sorgulayanlar açığa çıkarsın ama ortada daha önce benzerlerini gördüğümüz olaylardan biri olduğu kesin. Futbol üç ihtimalli bir oyun ama bizde kaybeden hep ‘insanlık’ oluyor.

2- SEVDİĞİM İKİ ADAM DA İPLERİ KAÇIRIYOR

Denklemin bir ucunda 50 küsur yıldır bu oyunun aktörlerinden biri olan Güneş, diğerinde 30 yılı aşkın huzurlarımızda olan Kocaman var. Kocaman, Güneş’in ‘sahtekârlık’ çizgisinde hareket ettiğini savunuyor. Güneş, bu yaşında bu işlere tevessül edecek biri mi? Tüm bunlar alt tarafı bir kupa yarı finali için yapılır mı? Güneş ve Kocaman’ın rekabeti, klasik F.Bahçe-G.Saray gerilimlerini F.Bahçe-Beşiktaş maçlarına taşıdı. Derbi de bu sinir harbinin son hamlesiydi. Sistem ve kazanma kültürü herkesi bozuyor, beni kimin haklı olduğundan ziyade çok sevdiğim iki futbol karakterinin sistemin çarkları arasında ipleri giderek ellerinden kaçırmaları ve diğerlerine benzemeleri ilgilendiriyor.

3- RAKİBİMİZ ALMANYA BUNU BAL GİBİ KULLANIR

“HER yerde oluyor” demek mümkün ama bizdeki vaka sayısı ortalamanın çok üstünde. Rakibimiz Almanya bu olayları kullanmak isterse bal gibi kullanır. Etkili de olur.

4- GÜNEŞ NİYE YAPSIN? CEVAP BULAMIYORUM

Güneş bugüne kadar çok yenildi, hayal kırıklığı yaşadı ve hiç birinde böyle davranmadı. Bu kez niye böyle davransın ve F.Bahçe camiası niye böyle davrandığını düşünüyor? Cevapları bulamıyorum. F.Bahçe ise ısrarcı, demek ki buluyor. Ne diyeyim, Güneş olmamış bir şey üzerinden algı yaratıyorsa bu da onun kariyerindeki bir futbol karakterinin, hayatının ayıbı olsun.

5- FİNAL NİTELİĞİNDE ÜÇ İHTİMALLİ BİR DERBİ

DERBİ belki de ligin en önemli 90 dakikası. Sonucuna göre denklemde yer alan kimi takımlar için ‘sezon finali’ olabilir. Öncesindeki Osmanlı-Başakşehir maçı iki tarafın da stratejisini değiştirebilir. Başakşehir’in olacağı sonuç, kuşkusuz derbiye de yansır. Bu maçtan azade Beşiktaş bu ligin en oturmuş takımı ama son dönemde vasat. G.Saray da kapasitesi belli ama evinde kral; hiç yenilmedi. Dolayısıyla net bir şey söylemek mümkün değil. Topu taca atarak (!) cevap vereyim: Üç ihtimal de olası.

6- BAŞKENT’TE BERABERLİK DAHA YÜKSEK OLASILIK

Kökleri itibariyle iki eski belediye takımının mücadelesinde normalde Başakşehir’in galip geleceği kanaatindeyim. Ama Osmanlıspor’un durumu malum, dolayısıyla beraberlik de olabilir. Beraberlik ağır basıyor diyeyim...

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Futbolumuzu diplerde sürünen hal-i ahvali…

- Haftanın en iyi takımı: Osmanlıspor

- Haftanın en iyi teknik direktörü: İrfan Buz

- Haftanın en iyi futbolcusu: Sinan, Talisca, Guliano

- Haftanın en iyi hakemi: Ümit Öztürk

MEHMET ARSLAN

1- KUMPAS DEĞİL, AKIL TUTULMASIDIR BU

Kadıköy’de gördüklerim doğrusu beni şaşırtmadı. Ne yazık ki seyirci profilimiz bu. Ama beni şaşırtan her şey lehineyken bile Fenerbahçe taraftarının olayları devam ettirmesi oldu. Buna kumpas diyemem fakat bir akıl tutulması yaşadığımız da çok açık bir gerçek.

2- GÖKHAN GÖNÜL TAM TERSİNİ İSTERDİ

Olayların kahramanı bir anda iki hoca oldu. Gökhan Gönül isterdi ki bunun tam tersi olsun. Şık bulmadığımı ifade edeyim. Ama bugünlerde ne söylerseniz söyleyin taraf olarak suçlanmayla karşı karşıyasınız. Bu kadarla yetineyim ben.

3- ALMAN MEDYASI YAYIN YAPTI BİLE!

Kesinlikle etkiler. İnsanlar eğlenmeye geliyor futbol maçlarına. Bizim gibi kavga etmeye değil. Nitekim Alman basını bu konuda son derece etkili yayın yaptı.

4- FEDERASYON EN SAĞLIKLI KARARI VERECEKTİR

Bu konuda en sağlıklı kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceğini düşünüyorum. Elbette her iki taraf bir takım iddialarda bulunacak. Ama şeriatın kestiği parmak acımaz.

5- DERBİDE FAVORİM BU KEZ GALATASARAY

1- GALATASARAY-Beşiktaş derbisi şayet beraber biterse o zaman Medipol Başakşehir şampiyon olur.

2- Galatasaray kazanırsa, ozaman da Galatasaray şampiyon olur.

3- Beşiktaş, kazanırsa, bu durumda Galatasaray ligi dördüncü olarak tamamlar. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in şansları yüzde 50-50 olur. Ve iş belki de ikili averaja kalır o zaman da Başakşehir mutlu sona ulaşan taraf olacak.

Tabii bu maçın sonucunu Medipol Başakşehir’in Ankara’da oynayacağı Osmanlıspor maçında alacağı sonuç da çok etkiler. Favorime gelince. Favorim bu kez Galatasaray. Çünkü Beşiktaş ligin ilk yarısında oynadığı etkili futbolu oynayamadı ikinci yarıda.

6- BAŞAKŞEHİR, ANKARA’DA RAHAT KAZANACAKTIR

Ben tam aksini düşünüyorum. Medipol Başakşehir’in Osmanlıspor maçını çok kolay bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Zaten zirvenin durumunu bu maç değil, derbi mücadelesi belirleyecektir...

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: Sadece haftanın değil, yılın olayına da aday olaylar yaşandı Kadıköy’deki kupa derbisinde.

- Haftanın en iyi takımı: Osmanlıspor

- Haftanın en iyi teknik direktörü: İrfan Buz

- Haftanın en iyi futbolcusu: Giuliano

- Haftanın en iyi hakemi: Ümit Öztürk