Şimdi Türkiye zamanı

Euro 2016’yı kılpayı elinden kaçıran Türkiye, artık Avrupa futbolunun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmak istiyor. Türkiye, “Şimdi bizim zamanımız” diyerek, dev organizasyonu talep ederken, yenilenmiş statları, coğrafi konumu, genç ve tutkulu spor nüfusuyla Euro 2024’ü hak ettiğini düşünüyor. Gelişen, büyüyen Türkiye, aynı zamanda endüstrileşmiş futbola yeni bir kapı aralıyor, futbolun yeni bir coğrafyaya açılmasını sağlamak istiyor.

Ali Koç sunum yapacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak (EURO 2024) ülke yarın belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya ev sahipliği yapabilmek için yarışan Türkiye ile Almanya'nın temsilcileri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenecek toplantıda sunumlar gerçekleştirecek.

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA yönetim kurulu üyelerinin huzurunda TSİ 14.00'ten itibaren tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarına başlayacak. Türkiye adına sunumları, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesiv Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yapacak.

Basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek bu oturumların ardından UEFA yönetim kurulu, yapacağı değerlendirme sonrasında TSİ 15.45'te düzenlenecek törenle EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklayacak.

Dev organizasyonları başarıyla yaptık

9 kentiyle şampiyonaya aday olan Türkiye’nin maçlara ev sahipliği yapacak statlarının yüzde 90’ı şimdiden hazır. Türkiye sadece başkent Ankara’da yeni bir stat yapacak ve İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nı da 92 bin kişilik kapasiteye yükseltecek. Şampiyonlar Ligi Finali, UEFA Kupası Finali, Formula 1, Dünya Basketbol Şampiyonası, UNIVERSIAD Oyunları, Akdeniz Oyunları, Eurolig Final-Four, WTA Kadınlar Sezon Kapanış Turnuvası, Dünya Ralli Şampiyonası, U20 Dünya Kupası gibi dev organizasyonları başarıyla gerçekleştiren Türkiye, 2024’e de başarıyla ev sahipliği yapabilecek bilgi birikim, kaynak ve arzuya sahip olduğunu gösterdi.

TFF ‘Birlikte paylaşalım’ diyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ‘Share Together’ (Birlikte Paylaşalım) sloganıyla aday olduğu Euro 2024 ile her kesimden insanı güzel oyun futbolla buluşturmaya çağırıyor. TFF, UEFA yönetimine seslenirken, dünyanın bugün en çok ihtiyaç duyduğu duyguları da dillendiriyor: “Biz; kaynaşmayı, çok kültürlülüğü ve ulaşılabilirliği futbol aracılığıyla teşvik edebilecek bir konumdayız. Futbol tutkumuzu, ülkemizin güzelliklerini ve turnuvanın kalıcı mirasını ‘Birlikte Paylaşalım. Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesi Türkiye’nin UEFA, Euro 2024 ev sahipliğine adaylığı, Avrupa için de büyük önem taşıyor.” Evet, TFF bir diğer sloganı olan “Şimdi Türkiye Zamanı” diyerek, Euro 2024’ü istiyor.

TÜRKİYE'NİN AVANTAJLARI BÜYÜK

EURO 2024 adaylığı için rakibi Almanya’ya karşı önemli avantajlara sahip.

STAT GÜVENLİĞİ

Türkiye, stat güvenlik kriterlerini tam karşıladı. Bizim acil bir durumda 8 dakikada stadı boşaltma garantisini Almanya veremedi.

KARABORSA

Türkiye, bilet karaborsasına önlemde de önde. Almanların dosyasında bilet karaborsasının önü açık görünüyor.

STAT ÜCRETSİZ

Almanya, statlar için UEFA’dan para isterken, Türkiye, ücret almayarak, UEFA’ya 40 milyon Euro’luk bir tasarruf paketi sundu.

MAÇ YAYINLARI

Türkiye, maçları Türk Telekom ile dünyaya verip, UEFA’ya 80 milyon Euro’luk bir başka tasarruf sağladı. Diğerleriyle 165 milyon Euro’luk bir tasarruf sağlandı UEFA’ya...

AĞIRLAMA

Türkiye UEFA’ya 153 bin 239 metrekarelik ağırlama alanı sundu. UEFA böylece stat dışında ağırlama alanına ihtiyaç duymayacak.

DEVLET KATKISI

Türk devleti garanti verirken, Alman devleti aynı desteği sağlamadı.

İKONİK YAPILAR

Türkiye, ikonik yapıların kullanımı için garanti verdi, Almanya veremedi.

HALK DESTEĞİ

Türk halkı desteklerken, Almanlar protesto ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ADİL DEĞERLENDİRME YAPILMASINI BEKLİYORUZ

Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için Türkiye’nin her hazırlığı yaptığını belirten Erdoğan, “Türkiye gibi futbol coşkusuna sahip ülkeye bu fırsatın verilmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) ev sahipliği için Türkiye’nin gerekli tüm koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, adil bir değerlendirme beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Funke Medya Yayın Grubu’na ait gazetelere verdiği röportajda, Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Türkiye zaten turizm açısından çok dinamik ve verimli bir ülke. Avrupa Şampiyonası’nda statların doluluğu, sponsor ve reklam gelirlerinin artması konularında şüphe duyulmamalı.” diye konuştu. Büyük şehirlerde, çoğu zaman Avrupa ülkelerinde bulunmayan büyük kapasiteli stadyumlar ve spor salonları inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, “UEFA, objektif değerlendirme yaparsa bu gerçekleri görebilir” dedi.

FUTBOL COŞKUSU

Erdoğan, Türkiye’nin 55 havalimanına, hızlı trenlere, iyi ulaşım altyapısına ve otoyollara sahip olduğuna işaret ederek, her yıl 40 milyon turistin A noktasından B noktasına gittiğini kaydetti. Almanya’nın 1974, 1988 ve 2006’da 2 dünya kupası ve bir Avrupa şampiyonasını düzenlediğini anımsatan Erdoğan, “Türkiye gibi futbol coşkusuna sahip ülkeye bu fırsatın verilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MERKEL İLE FUTBOL DA KONUŞURUM

Türkiye olarak Türk vatandaşlarının toplumun her seviyesinde katılım sağlamaları için cesaretlendirdiklerini ve desteklediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kökenli futbolcuların Almanya Futbol Federasyonu’nda kariyer yapmalarına ilişkin de “Biz sakınca da sorun da görmüyoruz. Tam aksine biz onlarla birlikte seviniyoruz. Onlar Türk gençleri için örnek teşkil ediyorlar. Onların başarısı bizim başarımız.” dedi.

PLANLAMADIK AMA...

Almanya’da bugünden itibaren resmi temaslarda bulunacak olan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile futbolu konuşmayı planlamadıklarını ancak Merkel’in Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a değinmesi durumunda, kendisinin de futbolu konuşacağını belirtti.

YILDIRIM DEMİRÖREN: KALBE DOKUNACAĞIZ, YARIŞA HAZIRIZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yarışa hazır olduklarını vurgulayarak, “Bizim Almanya’dan ne teknik ne de sportif olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ekonomik olarak da aynı seviyedeyiz. Yarışa hazırız. Adil bir değerlendirme istiyoruz” dedi.

ALİ KOÇ DA GİTTİ

Demirören, bugün açılanacak olan Euro 2024 ev sahipliği öncesinde İsviçre’nin Nyon kentinde basın mensuplarıyla dün bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye’nin önemli iş adamlarından olan ve Fenerbahçe’nin başkanlığını yapan Ali Koç’un da yarın İsviçre’ye geleceğini söyleyen Demirören, “Ekonomik gücümüzü bir kez daha göstereceğiz. Bunun altını çizeceğiz. Kalbe dokunacağız. UEFA yönetim kurulu üyelerine teknik bir şey anlatmaya gerek yok. Biz hazırız, hiç olmadığı kadar hazırız. Daha önceki şampiyonalarda bir hafta önceden kazanan belli olurdu. Şimdi son ana kadar heyecan devam ediyor” diye konuştu

KiMLER OY KULLANACAK?

· Ceferin (Slovenya)

· Nilsson (İsveç)

· Gomes (Portekiz)

· Surkis (Ukrayna)

· Uva (İtalya)

· Gill (İngiltere)

· Boniek (Polonya)

· Csanyi (Macaristan)

· Delaney (İrlanda)

· Gilliéron (İsviçre)

· Hardouin (Fransa)

· Mihaylov (Bulgaristan)

· Sarobe (İspanya)

· Šuker (Hırvatistan)

· Van Praag (Hollanda)

· Agnelli (İtalya)

· Gazidis (İngiltere)

· Olsson (İsveç)