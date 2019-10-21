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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.10.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Şimdi de Ali Palabıyık! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un ardından...

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Şimdi de Ali Palabıyık! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un ardından...

UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi organizasyonunda görevlendirdiği Türk hakemler kervanına Ali Palabıyık da katıldı. Şimdiye kadar 46 Şampiyonlar Ligi maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın ardından uzun zaman sonra bir hakem Devler Ligi'nde görevlendirildi.

Spor Arena Detay | FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yapacak.

Fırat Aydınus en son 2013'te yönetti

Şimdiye kadar 46 Şampiyonlar Ligi maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın ardından uzun zaman sonra bir hakem Devler Ligi'nde görevlendirildi.

Son olarak Fırat Aydınus 27 Kasım 2013'te Manchester City ile FC Viktoria Plzen arasında oynanan mücadeleyi yöneten Aydınus; o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç alamadı, sonrasında ise UEFA listesinden çıkarıldı.

Mevcut MHK Başkanı Zekeriya Alp, 2012-2013 döneminde de görevde bulunan isim olarak dikkat çekti.

Aydınus'un yönettiği diğer maçlar şöyle;

19 Eyl 2012 Bayern Münih - Valencia
24 Eki 2012 Dinamo Zagreb - Paris Saint-Germain
21 Kas 2012 Arsenal - HSC Montpellier
6 Mar 2013 Juventus - Celtic

Rus ekibi Zenit'in geride kalan sezona damga vuran en güzel anlarını izliyoruz...

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