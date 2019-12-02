Silvio Berlusconi, İtalya'da olay oldu!
İtalya ve Milan'ın eski başkanlarından Silvio Berlusconi, son konuşması ile yine kendisini hatırlattı...
Spor Arena Dış Haber | Uzun yıllar Milan'ın başkanlığını yapan, aynı zamanda eski İtalya Başbakanı olan Silvio Berlusconi, son olarak İtalya 3. Ligi'nde mücadele eden Monza takımını satın almıştı.
Berlusconi, takımı Monza'nın Olbia'yı 3-0 yenmesinin ardından antrenman sahasına indi ve futbolcuları ziyaret etti.
Monza taraftarlarıyla da kısa bir sohbet eden Berlusconi'nin bir sözü ise İtalya'da gündem oldu.
''ŞİMDİ GİDİYORUM ÇÜNKÜ...''
Eski İtalya Başbakanı, Monza taraftarları ile girdiği sohbette ''Bu takım, Milan'ı bile yener. Hepiniz harikasınız, desteğiniz için teşekkür ederim. Ancak şimdi size elveda diyeceğim çünkü f..hişelere gitmem gerekiyor.'' sözlerini kullandı.
Silvio Berlusconi'nin takımı Monza, İtalya Serie C'de 13 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.
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