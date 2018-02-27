Şili'den Medel’e övgüler! "Atom karınca"
Beşiktaş’ın derbi zaferi, Avrupa’yla birlikte Güney Amerika’da da geniş yankı uyandırdı. Şilili spor siteleri, Gary Medel’e övgüler yağdırırken, “Medel Beşiktaş’ı kurtardı, Beşiktaş kazandı” yorumları yapıldı.
Siyah-Beyazıllar’ın başarılı yıldızı Gary Medel’in Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya koyduğu performansa övgü yağdı. Tecrübeli futbolcunun maç boyunca ortaya koyduğu futbola ek olarak 51. dakikada çizgiden çıkardığı topun, mücadelenin kader anı olduğunu belirten Güney Amerika basını, Pitbull lakaplı oyuncuyu manşetlerine taşıdı. Şili’de yayın yapan Ahoranoticias, Gary Medel’in vatandaşı Mauricio Isla’yı üzdüğünü belirterek, “Türkiye’deki dev derbinin kazananı Beşiktaş oldu. Ricardo Quaresma’nın 2 gol atıp şov yaptığı maça damga vuran bir diğer önemli isim Gary Medel oldu. Yıldız futbolcu, 51. dakikadaki etkileyici hareketiyle Beşiktaş’ı kurtardı. Çizgiden çıkardığı topun ardından takımını ateşledi ve arkadaşlarını ayağa kaldırdı” ifadelerini kullandı.
Geri dönüş, onunla geldi
Dev derbiyi takip eden birçok Avrupa ve Güney Amerika basın kuruluşunda ön plana çıkan isim Medel oldu. İşte diğer manşetler; Cdf: Türk derbisinde geri dönüşü, Medel’in hareketi getirdi. Cooperativa: Medel, İsla’yı mağlup etmeyi başardı. Biobiochile: Medel’in harika kurtarışı sonrası Beşiktaş, İsla’lı Fenerbahçe’yi yendi.
Atom karınca!
Kara Kartal’ın Şilili yıldızı Gary Medel, Vodafone Park’ta önceki akşam oynanan derbide maçın kırılma anına imzasını atmıştı. Mücadelenin 51. dakikasında Fabri’nin kalesini terk etmesi sonrasında Şener Özbayraklı’nın Beşiktaş’ın kalesine gönderdiği topu çizgi üzerinden çıkaran tecrübeli futbolcu, alkış toplamıştı. 1.71 boyundaki 30 yaşındaki oyuncunun, yaptığı sıçrayış sırasında 2.1 metreden topu çıkardığı bildirildi. Bu hareketin ardından sosyal medyada yıldız isim için, “Medel’in boyu uzadı”, “Şilili atom karınca” gibi yorumlar yapıldı. (Fanatik)
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