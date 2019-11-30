Şili'de protestolar nedeniyle futbola ara verildi!
Şili'de hükümet karşıtı yapılan protestolar nedeniyle futbol liglerine ara verildi.
Spor Arena Dış Haber | Güney Amerika'yı etkisi altına alan protestolar, son olarak Şili'yi vurdu. Şili'de onbinlerce insan hükümeti protesto etmek için sokağa çıktı.
Başkent Santiago'da protestocular ve polisler arasında çatışma çıkarken yaralıların olduğu belirtiliyor.
LİGLER İPTAL!
Şili'de yaşanan son olayların ardından Şili Futbol Federasyonu, ikinci bir karara kadar liglerin iptal edildiğini açıkladı.
Ülkede Universidad Catolica takımı, 13 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyordu...
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