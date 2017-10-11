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Şili Milli Takımında deprem

Beşiktaşlı Medel ve Fenerbahçeli Isla'nın da forma giydiği maçta Brezilya'ya 3-0 yenilen Şili, Dünya Kupası Güney Amerika elemelerini 6. sırada bitirip play-off bileti bile alamayınca teknik direktör Pizzi görevi bıraktı.

Hürriyet Haber
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Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde son maçlara girilirken "Messi ve Arjantin Rusya biletini alamayacak mı?" sorusu kafaları kurcalarken finallerin dışında kalan takım Şili oldu.

Fenerbahçeli Isla ve Beşiktaşlı Medel'in de ilk 11'de forma giydiği maçta Brezilya'ya 3-0 yenilen Şili, Güney Amerika grubunu altıncı bitirince play-off bileti bile alamadı.

Claudio Bravo, Alexis Sanchez, Arturo Vidal gibi isimleri de kadrosunda barındıran Şili, grupta
son 6 maçının dördünü kaybederek Dünya Kupası finallerine gidemeyince teknik direktör Juan Antonio Pizzi görevinden ayrıldı.

Pizzi'nin sözleşmesi elemelerin tamamlanmasıyla sona erecekti. 49 yaşındaki teknik adam, "Göreve devam etmem söz konusu değil" diyerek federasyonla yeni kontrat için görüşmeyeceğini duyurdu.  (NTV Spor)

Şili Milli Takımında deprem

BeşiktaşFenerbahçeFutbol
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