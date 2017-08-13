Şile’nin ‘Paşa’sı Fatih Koyuncu

Memleketindeki organizasyonda seyircilerin büyük desteğini arkasına alan 1980 doğumlu sporcu sırasıyla Ahmet Kavakçı, Turan Balaban ve Abdullah Güngör gibi önemli isimleri devirerek bu yıl 11.'si düzenlenen Şile Yağlı Güreşleri'nde üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Bu yıl Paşa Döner'in sponsorluğunda mücadele ettiğini belirten eski milli sporcu "Sayın Yavuz Çakır'a, ata sporu yağlı güreşe desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Bu sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan ve şeytanın bacağını Şile'de kıran Koyuncu, bu sezon kürsü sayısını artırmayı hedeflediğini belirtti.