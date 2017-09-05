Şikeye teşebbüs! Deprem...

TFF Etik Kurulu belgeleri inceledi ve ismi geçen yönetici ve futbolcuların ifadelerini aldı. Yapılan tetkikler sonucu raporunu hazırlayan Etik Kurulu bu raporu disiplin kuruluna iletti.
Rapora göre şimdiki adı Gaziantep FK olan Gaziantep BŞB’nin kulüp müdürü Nizamettin Sertkal’in o dönem kulüpte görev aldığı yaptırdığı akreditasyonla belgelendi.
Ancak raporda teşvik priminin verildiğinin ispatlanmadığı ama bir teşebbüs olduğu belirtildi. Bu teşebbüste futbolcu Gökhan Sazdağı’nın etkin rol oynadığı ve para pazarlığı yaptığı, İsmail Haktan Odabaşı’nın ise teklifi reddettiği belirtildi.
Rapor doğrultusunda Gaziantep FK’nın puan silme cezası alması beklenirken, Gökhan Sazdağı’nın ve Gaziantep BŞB eski kulüp müdürü Nizamettin Sertkal’ın da hak mahrumiyeti cezaları almaları bekleniyor. Öte yandan El Yasa Süme'nin de hak mahrumiyeti cezası alabileceği ifade ediliyor.