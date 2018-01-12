« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Şike kumpası davasında ara karar çıktı

Şike kumpası davasında ara karar çıktı

FETÖ/PDY'nin ‘Futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan Şike Kumpası Davası'nda 20. günün sonunda ara kararlar açıklandı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Sanıkların tahliye talepleri reddedilirken, duruşma 7-11 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

Fenerbahçe konu ile illgili resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

Duruşmanın ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Kulüp Avukatlarımızdan Naim Karakaya, “Fenerbahçe Kumpası Davası’nda 4. beş günlük duruşma bugün tamamlandı. Böylece duruşmada 20. gün geride kaldı. Bu davada toplam sanık sayısı 107. Tutuklu sanık sayısı 19. Mahkeme sanıkların sorgularına devam ediyor. Tutuklu sanıklardan sorguları yapılanlar oldu.

Sorgular devam edecek. Mahkeme sanıkların tahliye istemlerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına ve adli kontrollerinin kaldırılması taleplerinin reddine karar verdi. Bu davada Fenerbahçemiz mağdur olarak, Başkanımız Aziz Yıldırım da davada müdahil katılan sıfatıyla yer alıyor. Mahkeme duruşmanın 7-11 Mayıs 2018 tarihinde Silivri Kampüsü içerisindeki mahkeme salonunda devam edilmesine karar verdi. Duruşma bu şekliyle devam edecek." dedi.

Süper Ligşike kumpası

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ