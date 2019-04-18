"Sihirbaz değiliz ama işi biliyoruz"

Özel Kanyon Koleji Dr. Hatice Karahan Kültür Merkezi’nde Dr. Hatice Karahan ile Prof. Dr. Şevket Karahan’ın konuğu olan Beşiktaş Başkanı, “Sihir değil ama biz, takım yönetmenin profesyonel bir iş olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Uşak’ta Özel Kanyon Koleji Dr. Hatice Karahan Kültür Merkezi’nde Dr. Hatice Karahan ile Prof. Dr. Şevket Karahan’ın konuğu oldu. Soruları yanıtlayan Orman, “Kulübün gelir kaynağının rakiplerine göre daha yüksek olduğu konuşuluyor. Buna sizin ticari zekanızın sihri denebilir mi?” sorusuna, “Sihir demeyelim Ama biz, takım yönetmenin profesyonel bir iş olduğunu biliyor ve adımlarımızı buna göre atıyoruz” yanıtını verdi.

Stat yapımı en büyük hayalimdi

ORMAN’ın diğer sözleri şu şekilde: “Görevim sona erdiğinde ‘Süleyman Seba’ gibi bir başkan olarak anılmak isterim. Beşiktaş Başkanlığı öncesindeki hayallerimin en büyüğü stat yapımıydı. Neyse ki bunu gerçekleştirdim. Henüz gerçekleştiremediklerim de var. Ancak izniniz olursa onu da kongrede seçim propagandasında kullanayım. Oyuncularımın hem sevdiği hem saydığı bir başkanım. Öyle fazla samimi olmaktan kaçınırım.

Ljajic, Vida ve Kagawa kalsın isterim

ADEM Ljajic, Vida ve Kagawa’nın yeni sezonda da takımda olmalarını isterim. Öyle fazla samimi olmaktan kaçınırım. Daha uygun, bonservissiz transferler yaptığım konusunda da yine kamuoyu durumu biraz abartıyor. FIFA ile yaptığımız anlaşma gereği oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Bu yüzden bonservissiz oyuncu transfer ediyoruz. Ama bunun da olumsuzluğu genellikle otuz yaş üstü futbolcular aldık.”