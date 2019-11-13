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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Sigthorsson'dan Türkiye itirafı: 'Avrupa’nın en zorlu atmosferi'

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Sigthorsson'dan Türkiye itirafı: 'Avrupa’nın en zorlu atmosferi'

EURO 2020 elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda'yı Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. Kritik mücadele öncesi bir dönem Galatasaray'a transfer olan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson, Türkiye atmosferi ile ilgii çarpıcı açıklamalar yaptı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı ağırlayacak.

2016 yazında Galatasaray'ın Nantes'dan 1 yıllığına kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle 6 ay sonra sözleşmesini feshettiği Kolbeinn Sigthorsson, zorlu müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferinden bahseden İzlandalı golcü, "Avrupa'nın en zorlu atmosferinden oynayacağız. Zor bir maç olacak ancak daha önce Türkiye'ye karşı başarılı sonuçlar aldık bu da bize özgüven veriyor" diye konuştu.

Sigthorsson, "Üç yıl önce Galatasaray'a imza attım ama bu stadyumda hiç maça çıkamadım. Benim için de ilginç bir tecrübe olacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon İsveç'in AIK kulübünde forma giyen Sigthorsson geride kalan 17 maçta 3 kez ağları havalandırdı. 29 yaşındaki oyuncunun EURO 2020 Elemeleri'nde de 3 golü var.

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Sigthorssondan Türkiye itirafı: Avrupa’nın en zorlu atmosferi

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