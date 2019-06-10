Sigthorsson'dan G.Saray itirafı!
Galatasaray'ın 2016 yazında Nantes'tan kiraladığı ancak hiçbir maçta oynatamadan yarım sezon sonra geri gönderdiği İzlandalı golcü Kolbein Sigthorsson, milli takım kampında Türkiye günleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Kariyerine İsveç ekibi AIK Solna'da devam eden ve A Milli Takım'ın yarın EURO 2020 elemelerinde İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alan 29 yaşındaki santrfor, Türkiye günleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Sigthorsson, milli takım kampındayken ülkesinde yayım yapan DV gazetesine verdiği röportajda "Doktorlar sakatlığımın ardından bir hafta içinde oynayabileceğimi söylemişlerdi. Ancak daha sonra kendimi bacaklarım havada ve burkulmuş bir şekilde bir otel odasında buldum. Futbol oynamak şöyle dursun, yürüyemiyordum. Beni 1 numaralı golcüleri olarak düşündüklerinden baskı altındalardı ve hep oynayacağımı umut etmişlerdi." ifadelerini kullandı.
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