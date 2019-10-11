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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Sigortam.net İTÜ Basket’le sponsorluk anlaşması yenilendi

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Sigortam.net İTÜ Basket’le sponsorluk anlaşması yenilendi

Ayakkabı Dünyası, Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekibi Sigortam.net İTÜ Basket ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

 

Sponsorluk imza töreni, Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan, Sigortam.net İTÜ Basket Genel Menajeri Uğur Türker’in yanı sıra Sporcular Cenk Akyol ve Archie Goodwin’in katılımıyla gerçekleşti.

Yapılan işbirliği kapsamında Türk basketbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Sigortam.net İTÜ Basket, 2019-20 Basketbol Sezonu boyunca formalarında Ayakkabı Dünyası logosunu taşıyacak.

Sigortam.net İTÜ Basket ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan, “Ayakkabı Dünyası olarak sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu anlaşma ile hem spora ve sporculara verdiğimiz desteği pekiştirmek hem de Sigortam.net İTÜ Basket’e Süper Lig mücadelesinde katkı sağlamak istiyoruz. Her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Sigortam.net İTÜ Basket Genel Menajeri Uğur Türker de sponsorluk anlaşması ile ilgili olarak memnuniyetini belirterek; ‘‘Diğer sponsorlarımızda olduğu gibi Ayakkabı Dünyası’nın da basketbola verdiği desteğin uzun süreceği inancındayız. Yaptığımız sponsorluk anlaşmasının bize ve markaya çok büyük katkıları olacaktır. Ayakkabı Dünyası ve Uygar Turcan’a verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz’’ yorumunda bulundu.

Sigortam.net İTÜ Basket’le sponsorluk anlaşması yenilendi

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