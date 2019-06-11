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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
11.06.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

Sigortam.net İTÜ Basket, play-off final serisinde durumu 2-2'ye getirdi

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Sigortam.net İTÜ Basket, play-off final serisinde durumu 2-2'ye getirdi

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Sigortam.net İTÜ Basket, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 72-65 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tekin Özübir, Ergin Sarı 

Sigortam.net İTÜ Basket: Yunus Akçay 7, Ömercan Engin 14, Cenk Akyol 24, Adem Ören 9, Ahmet Can Duran 4, Furkan Ayça, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 9, Mümin Tunç, Frazier 5, Semih Say 

OGM Ormanspor: Barış Ömer Erlim 15, Graves 1, Caner Ercan 13, Hasan Karabulut 6, Rizvic 13, İsmail Çevik 2, Kemal Canbolat 4, Mert Alemdar, Sercan Topçu 7, Şahin Ekmen 4 

1. Periyot: 20-24 
Devre: 36-35 
3. Periyot: 52-49 

Beş faulle çıkan: 39.09 Caner Ercan (OGM Ormanspor) 

Sigortam.net İTÜ Basket, play-off final serisinde durumu 2-2ye getirdi

Karşılaşmanın başında dış atışlardan sayılar üreten Sigortam.net İTÜ Basket karşısında potaya giderek basketler bulan OGM Ormanspor, 6. dakikayı 12-10 üstün geçti. Potasını iyi savunan Ankara ekibi, Rizvic'in sayılarıyla ilk çeyreği 24-20 önde tamamladı. 

İkinci çeyreğe iki ekip de kötü hücum ederek başlarken, OGM Ormanspor, Rizvic'in pota altından kaydettiği sayılarla 16. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 23-30. Cenk Akyol'un iç ve dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı kapatan Sigortam.net İTÜ Basket, 19. dakikada öne (34-32) geçti. İstanbul temsilcisi, soyunma odasına da 36-35 üstün gitti. 

İkinci yarıya hücumda ve savunmada etkili başlayan Sigortam.net İTÜ Basket, potaya giderek ürettiği sayılarla 25. dakikada farkı 7 sayıya (47-40) taşıdı. Savunmasını sertleştiren OGM Ormanspor, Sercan Topçu'nun dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı 3 sayıya kadar indirse de İstanbul temsilcisi, final periyoduna 52-49 galip girdi. 

Son çeyreğe de iyi başlayan OGM Ormanspor, Barış Ömer Erlim'in üç sayılık Rizvic'in de pota altından kaydettiği sayılarla 32. dakikada yeniden öne geçti: 53-56. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği bölümde, Sigortam.net İTÜ Basket, 35. dakikayı 62-59 önde tamamladı. Basit top kayıpları yapan Ankara temsilcisi karşısında Cenk Akyol'un sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Sigortam.net İTÜ Basket, sahadan 72-65 galip ayrıldı. 

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yükseleceği serinin beşinci maçı 14 Haziran Cuma günü OGM Ormanspor'un ev sahipliğinde oynanacak. 

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