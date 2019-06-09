Sigortam.net İTÜ Basket pes etmedi, seriyi 2-1'e getirdi!
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali üçüncü maçında Sigortam.net İTÜ Basket, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 69-65 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Turgut Işık, Hüseyin Çelik
Sigortam.net İTÜ Basket: Ahmet Can Duran 8, Cenk Akyol 15, Ömercan Engin 8, Yunus Akçay 12, Frink 5, Furkan Ayça 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Adem Ören 2, Frazier 11, Semih Say 2
OGM Ormanspor: Graves 7, Barış Ömer Erlim 11, Caner Ercan 6, Hasan Karabulut, Rizvic 12, İsmail Çevik 8, Kemal Canbolat 12, Sercan Topçu 9, Şahin Ekmen, Mert Alemdar
1. Periyot: 18-13
Devre: 40-30
3. Periyot: 62-41
Beş faulle çıkan: 37.48 Cenk Akyol (Sigortam.net İTÜ Basket)
İlk 2 maçı evinde kazanarak İstanbul deplasmanına şampiyonluk hedefinden 1 galibiyet uzakta gelen OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket'e kaybederek seriyi bitirme şansını kullanamadı.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği serinin dördüncü maçı, 11 Haziaran Salı günü Sigortam.net İTÜ Basket'in ev sahipliğinde oynanacak.
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