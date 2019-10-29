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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
29.10.2019 - 01:38, Son Güncelleme:

Sigortam.net İTÜ Basket: 94 - OGM Ormanspor: 93

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Sigortam.net İTÜ Basket: 94 - OGM Ormanspor: 93

 ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın kapanış maçında Sigortam.net İTÜ Basket, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 94-93 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü kez mağlup oldu.

Mücadeleye etkili bir oyunla başlayan Sigortam.net İTÜ Basket, OGM Ormanspor karşısında ilk periyodu 29-16 üstün kapattı.

Üstün oyununu ikinci çeyrekte de sürdüren ev sahibi takım, soyunma odasına 52-41 önde girdi.

İkinci yarıda OGM Ormanspor farkı kapatmaya çalışsa da Sigortam.net İTÜ Basket, son çeyreğe 4 sayılık (71-67) avantajla gitti.

Final periyodunda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmayı 94-93 kazandı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Sinan İşgüder, Halil Baldemir, Ali Köseoğlu

Sigortam.net İTÜ Basket: Dillard 15, Oğulcan Baykan 3, Coleby 20, Goodwin 23, Campbell 3, Yunus Akçay 5, Ramazan Tekin, Mehmet Yağmur 18, Huff 7

OGM Ormanspor: Warren 19, Kikanovic 14, Dorukhan Ergindeniz 8, Babic 8, Cevher Özer 17, Caner Ercan, Mert Alemdar 7, Melih Yıldız, Kadir Bayram, Kloof 16, Christmas 4

1. Periyot: 29-16

Devre: 52-41

3. Periyot: 71-67

Beş faulle çıkan: 39.16 Dillard (Sigortam.net İTÜ Basket)

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