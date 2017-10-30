Şiddet içeren harekete 3 maç ceza! Deeney...

Premier Lig’de geçtiğimiz haftasonu oynanan Watford-Stoke City maçının son dakikalarında, rakip takım oyuncusu Joe Allen’a yaptığı hareket sebebiyle başı derde giren Troy Deeney’e 3 maç ceza gelmesi ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
İngiltere Futbol Federasyonu’nun; Deeney’e görüntüleri kullanarak ceza vermeyi planladığı belirtilirken, beklenen cezanın ise 3 maç olduğu kaydedildi.
Oyuncular arasında maçın son dakikalarında çıkan arbedede Joe Allen’ın boğazına sarılan Deeney’nin bu şiddet içeren hareketi sebebiyle özür dilediği; ancak bunun onu kurtarmaya yetmeyeceği belirtildi.
İngiltere Futbol Federasyonu’nun, konuyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
Öte yandan maçtan sonra konuşan Joe Allen: “Deeney’nin bana göre daha kalıplı olduğunu ve kavgayı kaybettiğimi biliyorum. Sanırım kavga ederken hep yanlış insanları seçiyorum!” dedi. (Skor)