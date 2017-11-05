Sıcak saatler... Bilic'te flaş gelişme!

3 sezondur West Ham'ın başında olan Bilic'in, Liverpool'a sahasında 4-1 kaybetmesinin ardından koltuğu iyice tehlikeye girdi.

Bilic'in West Ham'daki geleceği, hayal kırıklığı yaratan bir sezon başlangıcından sonra sürekli spekülasyon konusu oldu. West Ham, bu sezon ligde oynadığı 11 maçın sadece ikisini kazandı ve üç beraberlik elde ederek 17. sırada yer aldı.

İngiliz kaynaklarına göre 19 Kasım'da oynanacak Watford maçına West Ham yeni hocası ile çıkabilir.

Liverpool maçının ardından konuşmanın çok zor olduğunu belirten Bilic, 'Başkan ile konuşacağım, bu yenilgiyi tartışacağız. Sahamızda arka arkaya ikinci mağlubiyetimizi aldık. Bu benim için zor bir durum ama kendime güveniyorum, aksi takdirde burada olmazdım' dedi.

Üzerinde büyük bir baskı olduğunu ifade eden Bilic, 'Kulübün ne karar vereceğini göreceğiz' dedi.

Aykut Kocaman'la yolları ayırması beklenen Fenerbahçe'nin hedefinde Hırvat hoca Slaven Bilic'in de olduğu iddia ediliyor.