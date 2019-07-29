Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oldu
Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oldu.
Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre Japon yıldız, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oluyor.
Siyah-beyazlılarda yarım sezon oynayan dünya yıldızı futbolcu, Emre Mor'un ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'ya transfer olacağı belirtildi.
Kagawa Beşiktaş'ta çıktığı 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Bu transfer, Kagawa'nın Dortmund'dan kalıcı olarak ikinci ayrılışı olacak.
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