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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.02.2019 - 22:31, Son Güncelleme:

Shinji Kagawa: "Zamana ihtiyacım var"

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Shinji Kagawa: "Zamana ihtiyacım var"

Beşiktaş’ın Japon yıldızı Shinji Kagawa, Bursaspor maçının ardından konuştu. Kagawa, takıma ayak uydurabilmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, “Taraftar çok iyiydi. Ben de ilerleyen günlerde daha iyi olacağım” diye konuştu. 

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Shinji Kagawa, 2-0 kazanılan Bursaspor maçının ardından Japonya’dan gelen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kagawa, Beşiktaş’ın kadrosunda çok önemli yıldız oyuncular olduğunu belirtti. İlk maçta 2 gol atmasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Kagawa, kendisinin de henüz tam olarak hazır olmadığını sözlerine ekledi. Beklentinin yüksek olduğun hatırlatılan yıldız oyuncu, “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takıma ayak uydurabilmek için biraz daha zamana ihtiyacım var. Ben hücumda boş alan oluşturmaya çalışan bir futbolcuyum ve takım arkadaşlarımı da gol pozisyonuna sokmaya çalışıyorum. Dediğim gibi benim biraz daha zamana ihtiyacım var. İlerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceğim. Takımın sistematik bir durumu var, tam anlamıyla hazır olmam halinde, takıma daha çok katkı sağlayacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

“Atmosfer çok güzeldi” 

Vodafone Park’taki ilk maçıyla ilgili olarak atmosferin çok iyi olduğunu sözlerine ekleyen Shinji Kagawa, “Taraftar çok destek verdi. Benden bekleneni karşılamak için elimden geleni yapıyorum. Benim sahadaki görevim, 3 ve 4. bölge arasındaki bağlantıları kurmak. 10 numara pozisyonunda da oynayabilirim, sağda da oynayabilirim, solda da oynayabilirim. Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Takım arkadaşlarımla daha çok bir arada oynadıkça, takımın alışkanlıklarına daha çok adapte olacağım. Hangi oyuncunun nereye koşacağına, nerede duracağına alıştıktan sonra, daha etkili bir futbol sergileyeceğimi düşünüyorum. Bunun da önümüzdeki birkaç maç içinde gerçekleşeceğini düşünüyorum” diye konuştu. 

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