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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.02.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Shinji Kagawa: Rüya gibi bir başlangıç oldu

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Shinji Kagawa: Rüya gibi bir başlangıç oldu

 Beşiktaşlı futbolcu Shinji Kagawa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 6-2 galip geldikleri Antalyaspor maçıyla ilgili, "Rüya gibi bir başlangıç oldu." dedi.

Japon futbolcu Kagawa maç sonrası stattan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, sonraki karşılaşmayı kendi sahalarında oynayacakları için oldukça heyecanlı olduğunu ifade etti. 

Güzel bir başlangıç yaptığını belirten Kagawa, "Rüya gibi bir başlangıç oldu. Sonraki maça hazırlanacağız. Takım arkadaşlarım mükemmel." diye konuştu. 
Beşiktaşlı futbolcu Adriano ise iyi bir sonuç aldıklarını, ikinci yarıda zorlandıklarını ancak 4'üncü golden sonra açıldıklarını söyledi. 

ADRIANO: " UZATMAK İSTERİM"

Sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Adriano, şunları ifade etti: 

"Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Bu formayı giydiğim sürece bu ciddiyetim devam edecek. Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim." 

Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın da penaltı ve golün ardından açıldıklarını, şanslarını değerlendirerek galip geldiklerini kaydetti. Yeni takım arkadaşı Kagawa'yı da değerlendiren Yalçın, "Bize çok katkı sağlayacak. Oyunu yönlendirecek bir oyuncu." yorumunu yaptı. 

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