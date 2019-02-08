Shinji Kagawa: "Beşiktaş'ı seçtim; çünkü..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriShinji Kagawa: "Beşiktaş'ı seçtim; çünkü..."
GeriFutbol Shinji Kagawa: "Beşiktaş'ı seçtim; çünkü..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
TRT Spor
08.02.2019 - 00:22, Son Güncelleme:

Shinji Kagawa: "Beşiktaş'ı seçtim; çünkü..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Shinji Kagawa: "Beşiktaş'ı seçtim; çünkü..."

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Japon yıldız, siyah-beyazlılardan sezon başından bu yana teklif aldığını söyledi. Futbola 5 yaşında başladığını belirten Kagawa, İspanya'da futbol oynamanın çocukluk hayali olduğunu söyledi. Nuri Şahin ve eski hocası Jurgen Klopp'u da öven Kagawa, rüya 11'ini de sıraladı.

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Japon yıldız Shinji Kagawa, özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'tan devre arasında aldığım teklif bana çok inandırıcı geldi'

Transfer olmadan önce de Beşiktaş Kulübü ve Türkiye hakkında bilgi edindiğini söyleyen Japon yıldız, siyah beyazlıları tercih etme sebebini, "Sezon başından beri teklif alıyordum. Devre arasında aldığım teklif ise bana çok sıcak ve inandırıcı geldi'' sözleriyle açıkladı.

Çocukluk hayali; İspanya'da futbol oynamak

Kagawa, çocukluk hayalının İspanya'da futbol oynamak olduğunu ifade etti. Ancak uzun vadede planlarının arasında bunun yer almadığını söyleyen Japon oyuncu, ''Buradaki arkadaşlarıma ve kulübüme konsantre olmuş durumdayım" dedi.

Yıldız futbolcu siyah-beyazlı taraftarın ilgisinden memnun olduğunu dile getirirken, Türkiye'de futbolun güce dayalı olduğunu söyledi.

Nuri Şahin ve Klopp'a övgü

Kagawa, Borussia Dortmund günlerinden teknik direktör ve Jurgen Klopp ve takım arkadaşı Nuri Şahin'den övgü ile bahsetti.

"Klopp ile tanışmam şu an bulunduğum pozisyonun temelini oluşturuyor" diyen Kagawa, Liverpool'un şampiyonluğa ulaşmasını temenni ettiğini söyledi.

"Nuri'nin sol ayağıyla yaptığı ortalar harikadır"

Yıldız oyuncu Nuri Şahin için ise ''Hem karakter hem oyuncu olarak mükemmel bir insan. Çok fazla yardımını gördüm. Özellikle sol ayağıyla ortalar harikadır. Mükemmel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u sevdiğini belirten Kagawa ''İstanbul'u öğrenmeye çalışacağı ancak sanırım trafiğine alışamayacağım.'' dedi.

Yıldız oyuncunun rüya 11'ini ise Neuer, Kimmich, Ramos, Van Dijk, Alba, De Bruyne, Busquets, Mbappe, Messi, Neymar, Ronaldo olarak saydı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Shinji Kagawa: "Beşiktaş'ı seçtim; çünkü..."

Ersun Yanal kararını verdi! İlk 11'de...

Mustafa Denizli: "Diagne bizim için önemliydi"

Ergin Ataman: "Net bir galibiyet aldık"