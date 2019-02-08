Shinji Kagawa: "Beşiktaş'ı seçtim; çünkü..."
Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Japon yıldız, siyah-beyazlılardan sezon başından bu yana teklif aldığını söyledi. Futbola 5 yaşında başladığını belirten Kagawa, İspanya'da futbol oynamanın çocukluk hayali olduğunu söyledi. Nuri Şahin ve eski hocası Jurgen Klopp'u da öven Kagawa, rüya 11'ini de sıraladı.
Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Japon yıldız Shinji Kagawa, özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.
"Beşiktaş'tan devre arasında aldığım teklif bana çok inandırıcı geldi'
Transfer olmadan önce de Beşiktaş Kulübü ve Türkiye hakkında bilgi edindiğini söyleyen Japon yıldız, siyah beyazlıları tercih etme sebebini, "Sezon başından beri teklif alıyordum. Devre arasında aldığım teklif ise bana çok sıcak ve inandırıcı geldi'' sözleriyle açıkladı.
Çocukluk hayali; İspanya'da futbol oynamak
Kagawa, çocukluk hayalının İspanya'da futbol oynamak olduğunu ifade etti. Ancak uzun vadede planlarının arasında bunun yer almadığını söyleyen Japon oyuncu, ''Buradaki arkadaşlarıma ve kulübüme konsantre olmuş durumdayım" dedi.
Yıldız futbolcu siyah-beyazlı taraftarın ilgisinden memnun olduğunu dile getirirken, Türkiye'de futbolun güce dayalı olduğunu söyledi.
Nuri Şahin ve Klopp'a övgü
Kagawa, Borussia Dortmund günlerinden teknik direktör ve Jurgen Klopp ve takım arkadaşı Nuri Şahin'den övgü ile bahsetti.
"Klopp ile tanışmam şu an bulunduğum pozisyonun temelini oluşturuyor" diyen Kagawa, Liverpool'un şampiyonluğa ulaşmasını temenni ettiğini söyledi.
"Nuri'nin sol ayağıyla yaptığı ortalar harikadır"
Yıldız oyuncu Nuri Şahin için ise ''Hem karakter hem oyuncu olarak mükemmel bir insan. Çok fazla yardımını gördüm. Özellikle sol ayağıyla ortalar harikadır. Mükemmel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul'u sevdiğini belirten Kagawa ''İstanbul'u öğrenmeye çalışacağı ancak sanırım trafiğine alışamayacağım.'' dedi.
Yıldız oyuncunun rüya 11'ini ise Neuer, Kimmich, Ramos, Van Dijk, Alba, De Bruyne, Busquets, Mbappe, Messi, Neymar, Ronaldo olarak saydı.
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