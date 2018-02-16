Shiffrin pistin tozunu attı
22 yaşındaki ABD’li sporcu Mikaela Shiffrin, 2014 Sochi’de slalomda kazandığı şampiyonluk sonrası tanımmıştı.
22 yaşındaki ABD’li sporcu Mikaela Shiffrin, 2014 Sochi’de slalomda kazandığı şampiyonluk sonrası tanımmıştı. ‘Buzun mozartı’ olarak tanınan genç yetenek, 2018 PyeongChang’da sürprize izin vermedi.
İki ayaktan oluşan dev slalom yarışını toplam 2:20.02’lik sürede tamamlayan ABD’li sporcu, kariyerinin ikinci olimpiyat altınını elde etti. Shiffrin, olimpiyat tarihinde slalom-dev slalom dublesi yapan 6. kadın sporcu oldu. Kadınlar Alp disiplininde Türkiye’yi temsil eden tek isim olan Özlem Çarıkçıoğlu ise toplamda 2:53.00’lük süresiyle yarışı 57. sırada bitirdi.
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