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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.11.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Shevchenko'dan maç sonu açıklaması... 'Lucescu...'

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Shevchenko'dan maç sonu açıklaması... 'Lucescu...'

Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, "Lucescu'ya karşı saygım sonsuz hem teknik direktör hem de iyi bir insan olarak. Gerçekten çok iyi bir insan. Zamanında Shakhtar için inanılmaz katkılarda bulunmuştu. Bence Türkiye için de çok şey yapabilir" dedi.

Antalya'da oynanan Türkiye-Ukrayna özel maçının ardından Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko karşılaşmayı değerlendirdi.

Andriy Shevchenko, "Gerçekten stadyum çok doluydu. Burada oynamak ve burada bu maça katılmak inanılmaz mutluluk vericiydi. Bir sürü oyuncu oynattık, bir sürü oyuncu değişikliği yaptık. Bilgi açısından çok önemli bilgiler elde ettik. Kesinlikle bu maçı 'kullanılmamış anlar maçı' olarak adlandırabiliriz. Hem Ukrayna hem Türkiye milli takımının maçı almak ve gol atmak için bir sürü şansı vardı ama olmadı. Maçtan ve genel olarak bizim oyuncularımızın oyunundan ve performansından memnunum" diye konuştu.

Kafasında nasıl bir Ukrayna takımı olduğu ve Türkiye Milli Takımı'ndan en çok hangi oyuncuyu beğendiğiyle ilgili soru üzerine Andriy Shevchenko, "Bugünkü maç çok önemliydi. Genç oyuncularımızın performansını değerlendirmek istedik. Maç güzel geçti, çünkü herkes kendini çok iyi gösterdi. Bu tabii ki de Türkiye milli takımının göstermiş olduğu mücadele sayesinde oldu. Herkes inanılmaz istekli oynadı. Hem Türkiye hem de Ukrayna'nın inanılmaz isteği vardı. Burada sadece bir oyuncudan bahsetmek istemiyorum. Gerçekten yüksek motivasyon açısından iki takım da böyle bir özelliğe sahipti. Tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Türkiye beni hala hatırlıyor. Türkiye'ye gelmek her zaman çok güzel. Ben hem Türk insanına hem de Türkiye'ye saygı duyuyorum" diye konuştu.

Andriy Shevchenko, Mircea Lucescu ile de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Lucescu'ya karşı saygım sonsuz hem teknik direktör hem de iyi bir insan olarak. Gerçekten çok iyi bir insan. Zamanında Shakhtar için inanılmaz katkılarda bulunmuştu. Bence Türkiye için de çok şey yapabilir."

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