Shevchenko: Gattuso, Milan’a karakter kazandırdı
Shevchenko, eski takım arkadaşı ve Milan’ın şu anki hocası Gattuso’ya övgüler yağdırdı.
Dünya futbolunun en iyi santrforları arasında yer alan ve şu anda Ukrayna Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Andriy Shevchenko, eski takım arkadaşı ve Milan’ın şu anki hocası Gennaro Gattuso’ya övgüler yağdırdı. Gattuso’nun hiçbir şeyden korkmayacağını belirten Shevchenko, “Milan’ı tamamen değiştirdi, bir karakter kazandırdı. Ona bir şans verildi ve şu anda olabilecek en iyi şekilde değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.
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