Sheffield United - Crystal Palace (Maç önü)
İngiltere Premier Lig'de ilk hafta! Pazar gününün açılış maçında Sheffield United, Bramall Lane'de Crystal Palace'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı üç boyutlu ve anbean, Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Pazar gününün açılış maçında Sheffield United, Bramall Lane'de Crystal Palace'ı ağırlayacak.
Sheffield United muhtemel XI: Henderson, Basham, Egan, O'Connell, Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens, Robinson, McGoldrick
Crystal Palace muhtemel XI: Guaita, Ward, Dann, Kelly, Van Aanholt, Townsend, McArthur, Milivojevic, Meyer, Zaha, Benteke
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