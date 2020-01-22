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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 01:28,Son Güncelleme:/

Sheffield United 0-1 Manchester City (Maç özeti)

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Sheffield United 0-1 Manchester City (Maç özeti)

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında konuk olduğu Sheffield United'ı 1-0 yendi.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2'nci devresine etkili başlayan konuk ekip Manchester City, 73'üncü dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Manchester City'de Gabriel Jesus, 36'ncı dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Ligde 2'nci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 13'e düşürdü. Sheffield United ise 33 puanda kaldı.

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Sheffield United 0-1 Manchester City (Maç özeti)

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