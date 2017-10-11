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Sharapova'nın katılacağı tenis şöleninin biletleri satışa çıktı

Kadınlarda eski dünya 1 numarası Rus tenisçi Maria Sharapova'nın katılacağı TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin biletleri satışa sunuldu. 

AA
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İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ve Sharapova ile milli sporcu Çağla Büyükakçay arasındaki maça da sahne olacak etkinliğin biletlerine tenis severler, "Mobilet.com" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Karşılaşmanın yanı sıra renkli aktivitelere de sahne olacak organizasyonun bilet fiyatları, 20 ve 30 lira olarak belirlendi. Türk tenisinin yükselen yıldızlarının da çiftler müsabakasında yeteneklerini sergileyeceği organizasyonu, 3-9 yaş arası çocuklar ile 65 yaş üzeri ve engelli tenisseverler ücretsiz izleyebilecek. 

Maria SharapovaTEB BNP Paribas Tennis Stars Seriestenis
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