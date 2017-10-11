Türk Ekonomi Bankası (TEB) isim sponsorluğunda, Türkiye Tenis Federasyonu’nun katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin detayları belli oldu. Geçen yıl ilk kez Ankara Arena’da tenis severlerle buluşan ve büyük ilgiyle karşılanan TEB BNP Paribas Tennis Stars Series, bu yıl 26 Kasım Pazar günü, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, 35 WTA tekler ve 3 WTA çiftler şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova ile TEB BNP Paribas Istanbul Cup 2016 Şampiyonu Milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay karşı karşıya gelecek. Ayrıca Türk tenisinin yükselen yıldızları da çiftler müsabakasında yeteneklerini sergileyerek seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak.

TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin biletleri, 1. Kategori 30TL, 2. Kategori ise 20TL’den www.mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. 3-9 yaş arası çocuklar, 65 yaş üzeri ve engelli tenisseverlerin ücretsiz olarak izleyebileceği etkinlikte kapılar 12.00’de açılacak ve maçlar 14.00’de başlayacak.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici etkinlikle ilgili şunları söyledi: “İlk kez geçen sene Ankara’da düzenlediğimiz TEB BNP Paribas Tennis Stars’ı bu yıl 26 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Banka olarak 7 yıldan bu yana tenise yatırım yapıyoruz ve temel amacımız geniş kitlelere ulaşmak. Tennis Stars etkinliğinin ana amacı da Türk tenisçilerini dünyanın en iyi isimleriyle bir araya getirip tenisi kitlelere sevdirebilmek. Geçen yıl Ankara Arena’da gerçekleştirdiğimiz ve dünyaca ünlü tenis yıldızlarının milli raketlerimizle karşı karşıya geldiği Tennis Stars’ı 9 bine yakın tenissever büyük ilgi ve coşkuyla izlemişti. Etkinliğin gördüğü ilgi ve izleyicilerde bıraktığı etki bize ne kadar doğru ve başarılı bir iş yaptığımızı gösterdi. Dünyaca ünlü raketlerin milli şampiyonlarımızla karşılaşması hepimizi heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Maria Sharapova’nın ve değerli milli raketlerimizin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Tennis Stars’ta yine izleyicilere unutulmaz bir atmosfer yaşatacağımıza inanıyorum”.