Shane Long 7. saniyede attı, Premier Lig tarihine geçti!
Premier Lig'de dün gece oynanan erteleme maçında tarihi dakikalar yaşandı, tarihin en erken golü atıldı.
İngiltere Premier Lig'de erteleme maçında Watford, evinde Southampton'ı ağırladı. Karşılaşmada tarihi anlar yaşandı...
Mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte top savunmaya geldi ve uzun top denemesi sonrası kaptırılan top sonucu Shane Long, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla rakip fileleri havalandırdı
7. saniyede gelen gol, Premier Lig tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.
Premier Lig'in en erken golleri şöyle:
1 – Shane Long – (7.69 saniye)
2- Ledley King – 9.82 saniye
3- Alan Shearer – 10.52 saniye
4- Christian Eriksen (10.54 saniye)
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