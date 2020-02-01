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Basketbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Shane Larkin'in Türkçe ismi ne olacak?

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Shane Larkin'in Türkçe ismi ne olacak?

Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, Türk milli takımını seçtiğini duyurdu.

Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı için oynayacağını açıkladı.

Yıldız oyuncunun Türkiye'yi seçmesinin ardından akıllara yeni Türkçe isminin ne olacağı sorusu geldi.

Basketbolseverler, sosyal medya üzerinden Shane Larkin için isim önerilerini sıralıyor. Peki sence Larkin'in yeni ismi ne olmalı?

Shane Larkinin Türkçe ismi ne olacak

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