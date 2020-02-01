Shane Larkin kimdir ve nereli? Kariyeri merak ediliyor!

Shane Larkin, 2 Ekim 1992 tarihinde Cincinnati / Ohio'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2013’te Dallas Mavericks’te başladı ve şu takımlarda forma giydi;

Dallas Mavericks

Texas Legends (NBA G League)

New York Knicks

Brooklyn Nets

Baskonia

Boston Celtics

Anadolu Efes

Larkin, ‘2013 NBA Draftı’nda Atlanta Hawks tarafından 18. sırada seçilmiş, daha sonra Dallas Mavericks’e takas edilmişti.

Anadolu Efes'in 29 Kasım 2019 tarihinde EuroLeague'in 11'inci haftasında Bayern Münih'i 104-75 yendiği maçta kaydettiği 49 sayı ile "bir EuroLeague maçında en çok sayı kaydeden oyuncu" rekorunun sahibi oldu.