Shane Larkin kimdir ve nereli? Kariyeri merak ediliyor!
Shane Larkin, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'na kabul edilmesinin ardından nereli olduğu ve kariyeri ile merak edilmeye başlandı. Amerika'da dünyaya gelen Shane Larkin, kariyerine Dallas Mavericks'te başladı. Daha sonra NBA'da çeşitli takımlarda forma giyen Larkin, son olarak Anadolu Efes'te forma giydi. Peki, Shane Larkin kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Shane Larkin, 2 Ekim 1992 tarihinde Cincinnati / Ohio'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2013’te Dallas Mavericks’te başladı ve şu takımlarda forma giydi;
Dallas Mavericks
Texas Legends (NBA G League)
New York Knicks
Brooklyn Nets
Baskonia
Boston Celtics
Anadolu Efes
Larkin, ‘2013 NBA Draftı’nda Atlanta Hawks tarafından 18. sırada seçilmiş, daha sonra Dallas Mavericks’e takas edilmişti.
Anadolu Efes'in 29 Kasım 2019 tarihinde EuroLeague'in 11'inci haftasında Bayern Münih'i 104-75 yendiği maçta kaydettiği 49 sayı ile "bir EuroLeague maçında en çok sayı kaydeden oyuncu" rekorunun sahibi oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle